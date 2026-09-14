La Calabria torna a scuola: il messaggio del garante dei diritti delle persone con disabilità Siclari

“Il caldo forse ci dà una tregua e domani la Calabria ufficialmente riapre le sue scuole, accogliendo tutti gli studenti per un nuovo anno che segna una ripartenza attesa e condivisa. Un momento che richiama il valore dell’inclusione, del diritto allo studio e della responsabilità educativa, per unire istituzioni, comunità scolastiche e famiglie“. È quanto dichiarato in una nota stampa dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, l’Avv. Ernesto Siclari, rivolge un pensiero particolare alle ragazze e ai ragazzi con disabilità, sottolineando l’importanza di garantire loro un percorso scolastico pieno, sicuro e rispettoso delle esigenze individuali: “il 15 settembre è il giorno in cui la Calabria torna a credere nella scuola come luogo di crescita, di relazioni e di futuro. Auguro a tutti gli studenti un anno sereno e ricco di scoperte. Un augurio che rivolgo con particolare attenzione agli studenti con disabilità, che devono trovare nelle nostre scuole ambienti accessibili, accoglienti e capaci di valorizzare ogni talento“.

Siclari richiama l’impegno delle istituzioni nel garantire continuità nei servizi di supporto: “l’inclusione richiede organizzazione, presenza e responsabilità. L’Ufficio riceve decine di richieste e di segnalazioni ogni settimana e molte di queste riguardano problemi riscontrati dentro gli istituti scolastici. Compito delle Istituzioni tutte è vigilare affinché ogni studente riceva ciò a cui ha diritto: assistenza adeguata, strumenti idonei e una comunità scolastica pronta ad accompagnarlo lungo il percorso formativo, mettendo sul campo elasticità, sensibilità e rispetto della dignità umana“.

Il Garante rivolge infine un ringraziamento alle famiglie, ai dirigenti, ai docenti e al personale scolastico: “il vostro lavoro è decisivo. La scuola riparte grazie a voi, alla vostra dedizione e alla vostra capacità di costruire ogni giorno un ambiente educativo che accoglie e sostiene. Buon anno scolastico, Calabria“.