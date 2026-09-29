La Calabria protagonista al Salone Nautico di Genova: porti, imprese e aziende in vetrina internazionale

La presenza della Calabria alla manifestazione ligure rappresenta un’importante occasione di promozione per un settore strategico dell’economia regionale. All’interno dello stand della Regione Calabria saranno infatti presenti porti, associazioni di categoria e aziende calabresi, con l’obiettivo di raccontare competenze, produzioni e opportunità legate al mondo della nautica e della portualità. Lo spazio regionale diventerà così un punto di incontro tra istituzioni, imprese e professionisti del settore, offrendo una panoramica sulle eccellenze calabresi e sulle prospettive di sviluppo di un comparto che unisce turismo, infrastrutture, artigianato e innovazione.

Per quanto riguarda la portualità, saranno presenti il Comune di Roccella Ionica – Porto delle Grazie e l’Associazione Laghi di Sibari, realtà rappresentative di due importanti aree del sistema portuale regionale. Accanto ai porti, spazio anche alle associazioni di categoria. Parteciperanno Confartigianato Calabria, con le rappresentanze di Brettium Boat, Nautic Diving e Blumare – Cantiere Navale, oltre a CNA Calabria e Casartigiani Calabria, portando a Genova il contributo del tessuto produttivo e artigianale calabrese.

La rappresentanza regionale sarà completata dalle aziende calabresi presenti direttamente negli spazi espositivi della manifestazione. Tra queste figurano Gurarascio Group (Stand AA03), Invictus Yacht (Banchina B – Stand BA22/A), Prua al Vento (Stand AA03), Ranieri International (Padiglione B) e Ranieri Cantieri Nautici (Banchina N – Stand BN14 + BN225B). Una presenza articolata che punta a mettere in evidenza la capacità delle aziende calabresi di operare in un settore altamente competitivo, valorizzando professionalità, produzioni e servizi legati alla nautica.

Calabrese: “Il mare non è soltanto patrimonio paesaggistico, ma spazio di sviluppo”

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo Giovanni Calabrese ha sottolineato il significato della partecipazione al Salone Nautico, collegandola al percorso avviato dalla Regione per il rafforzamento della portualità turistica calabrese. “La partecipazione al Salone – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese – si inserisce in una fase di particolare attenzione verso il sistema della portualità turistica calabrese, anche alla luce dell’aggiornamento del Master Plan della portualità turistica, approvato dalla Giunta regionale, che punta a una rete portuale più organica, moderna e capillare e a un maggiore coinvolgimento dei territori. A Genova, dunque, il mare viene presentato non soltanto come patrimonio paesaggistico e identitario, ma anche come spazio nel quale si incontrano portualità, nautica, imprese, competenze e opportunità di sviluppo”.

Incontri e approfondimenti sul futuro della nautica calabrese

Durante i giorni della manifestazione nello spazio della Regione Calabria saranno organizzati incontri, approfondimenti e momenti di confronto dedicati ai temi della nautica, del turismo e della portualità. Un programma pensato per favorire il dialogo tra operatori e istituzioni e per far conoscere più da vicino le realtà calabresi presenti al Salone. La partecipazione al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova si inserisce quindi nella strategia di valorizzazione del mare come elemento centrale dello sviluppo regionale, puntando sul rapporto tra infrastrutture, imprese e promozione turistica.