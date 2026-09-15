La Calabria protagonista al Bar Show di Roma con amari e spiriti: 17 aziende alla vetrina della mixology italiana

La Calabria porta le sue eccellenze nel cuore del più importante appuntamento italiano dedicato al beverage e alla mixology. La regione è presente anche quest’anno al Bar Show, l’evento che si svolge fino a oggi a Roma, negli spazi del maestoso Centro congressi La Nuvola, riunendo migliaia di brand e professionisti del settore provenienti dal mondo del beverage e dell’hospitality. Una partecipazione che punta a valorizzare il patrimonio produttivo calabrese, con particolare attenzione al comparto degli amari, dei liquori e degli spiriti, realtà che negli ultimi anni hanno conquistato una crescente attenzione sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale.

Nei 10mila metri quadrati di esposizione della manifestazione romana, la Calabria è rappresentata da una propria collettiva composta da 17 aziende, espressione di differenti territori e realtà produttive regionali. Un gruppo eterogeneo che comprende imprese consolidate e realtà innovative, distillerie, produttori di liquori, infusi, amari e specialità pensate per trovare spazio anche nel mondo della mixology, sempre più attento alla qualità delle materie prime e alle identità territoriali. La presenza calabrese si sviluppa attraverso due aree con funzioni complementari: uno spazio dedicato alla mixology, nel quale vengono preparati e presentati cocktail realizzati utilizzando e valorizzando i prodotti delle aziende regionali, e un’area Dj Set con una funzione più narrativa e istituzionale, pensata per raccontare il territorio e le sue produzioni.

Gallo: “Il Bar Show è una vetrina qualificata per far conoscere la ricchezza dell’offerta calabrese”

L’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha sottolineato il valore strategico della partecipazione calabrese all’evento romano, evidenziando la crescita del settore e il ruolo delle aziende regionali nel mercato degli spiriti. “La Calabria può contare su una presenza importante e consolidata nel mercato degli amari e degli spiriti – afferma l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo – grazie a un sistema di aziende e produzioni che negli anni ha saputo conquistare spazi significativi sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale. Il Bar Show è quindi una vetrina particolarmente qualificata per rafforzare questa presenza e far conoscere a un pubblico di operatori e professionisti la ricchezza e la varietà dell’offerta calabrese”.

Il Bar Show rappresenta un punto di riferimento per l’intera filiera del beverage, mettendo in relazione aziende, operatori dell’accoglienza, bartender e appassionati sempre più interessati alla qualità e alla storia dei prodotti. L’evento diventa così un’occasione per raccontare anche attraverso il gusto le peculiarità dei territori, creando un collegamento diretto tra produttori e consumatori e offrendo alle aziende calabresi uno spazio privilegiato per presentare identità, tradizioni e capacità innovative. La partecipazione della Calabria conferma dunque il ruolo crescente delle produzioni regionali nel panorama nazionale della mixology, puntando su prodotti capaci di unire cultura del territorio, ricerca e nuove modalità di consumo.