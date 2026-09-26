La Calabria protagonista a Berlino: presentato a InnoTrans il nuovo treno a idrogeno per Ferrovie della Calabria

La Sezione Calabria del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) ha partecipato a InnoTrans 2026, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie del trasporto ferroviario, svoltasi a Berlino dal 22 al 25 settembre. La presenza a InnoTrans ha rappresentato per il CIFI Calabria un’importante occasione di aggiornamento e confronto sulle principali innovazioni che stanno trasformando il settore ferroviario: digitalizzazione, Intelligenza Artificiale, automazione, diagnostica e manutenzione predittiva, nuove tecnologie per il materiale rotabile e sistemi di trazione sostenibili.

Particolarmente significativo ed emozionante è stato per la delegazione calabrese partecipare alla presentazione del nuovo treno a idrogeno realizzato da Stadler per Ferrovie della Calabria. Nel cuore della più importante vetrina ferroviaria internazionale, alla presenza dei grandi protagonisti dell’industria e del trasporto mondiale, vedere il simbolo della Calabria su un convoglio tecnologicamente innovativo destinato alla nostra regione ha rappresentato un momento di autentico orgoglio.

“Vedere il simbolo della nostra Calabria su un nuovo treno presentato a Berlino davanti al mondo ferroviario internazionale è stata un’emozione straordinaria – dichiara il Presidente CIFI Calabria, Ing. Giuseppe Andrea Maiolo –. Significa vedere la nostra terra non ai margini, ma protagonista dell’innovazione. È l’immagine di una Calabria che guarda avanti e che può confrontarsi con le esperienze ferroviarie più avanzate a livello europeo e internazionale“.

La partecipazione a InnoTrans ha inoltre consentito di osservare direttamente l’evoluzione di un settore sempre più orientato verso l’integrazione tra infrastruttura, materiale rotabile, energia e tecnologie digitali. “Torniamo da Berlino con nuove idee e con ancora maggiore convinzione nelle potenzialità del trasporto ferroviario calabrese – conclude Maiolo –. Innovazione tecnologica, infrastrutture moderne e formazione delle competenze devono procedere insieme. Come CIFI continueremo a favorire il confronto tecnico e a mettere le nostre professionalità al servizio dello sviluppo ferroviario della Calabria“.