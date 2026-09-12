La Calabria guarda a Hong Kong: incontro con InvestHK per attrarre nuovi investimenti e partnership

Si conclude a Hong Kong la missione istituzionale della Regione Calabria con un incontro strategico con i vertici di InvestHK, l’agenzia governativa della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong dedicata all’attrazione degli investimenti esteri. La delegazione calabrese, guidata dall’assessore alla Cooperazione internazionale Antonio Montuoro e dal direttore generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive Fortunato Varone, ha incontrato i rappresentanti dell’agenzia al termine delle giornate dedicate al Belt and Road Summit, rafforzando il percorso di apertura internazionale avviato dalla Regione. Al confronto hanno partecipato Sindy Wong, Head of Consumer & Hospitality, Cathy Ching, Senior Vice President (Sustainability) for Lifestyle and Creative Industries, e Kyle Li, Senior Vice President, International Markets, Consulates and Chambers.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per presentare le eccellenze calabresi e illustrare le opportunità di investimento offerte dal territorio, con particolare attenzione ai settori del turismo, dell’ospitalità, delle industrie creative e della sostenibilità. L’obiettivo è stato quello di avviare un dialogo strutturato per rafforzare la collaborazione istituzionale e favorire l’internazionalizzazione delle imprese calabresi, creando nuove possibilità di partnership con realtà economiche e investitori asiatici.

“L’incontro con InvestHK rappresenta un passaggio fondamentale della nostra missione – ha dichiarato l’assessore Montuoro –. Confrontarsi con un’istituzione così autorevole ci permette di comprendere meglio le dinamiche dei mercati asiatici e di posizionare la Calabria come una destinazione attrattiva e affidabile. Abbiamo trovato interlocutori estremamente interessati alle nostre potenzialità, in particolare nel settore del turismo di alta gamma e nelle industrie creative, ambiti in cui la Calabria può esprimere un valore aggiunto unico”.

InvestHK interessata alle potenzialità del territorio calabrese

Durante il confronto, la delegazione regionale ha illustrato la strategia di sviluppo della Calabria, basata sulla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e infrastrutturali del territorio. Da parte dei rappresentanti di InvestHK è emerso interesse verso le caratteristiche e le specificità della regione, con l’impegno a mantenere aperto un canale di comunicazione costante per accompagnare eventuali aziende interessate a investire in Calabria o a sviluppare nuove collaborazioni commerciali.

Un percorso che punta non soltanto all’arrivo di nuovi capitali, ma anche alla creazione di relazioni economiche durature e allo scambio di competenze. “La nostra presenza qui – ha aggiunto il direttore generale Fortunato Varone – mira a costruire ponti stabili. Non cerchiamo solo investimenti spot, ma relazioni di lungo periodo che possano favorire il trasferimento di competenze, l’innovazione e la crescita occupazionale. Il confronto con Sindy Wong, Cathy Ching e Kyle Li ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: la Calabria ha tutte le carte in regola per dialogare con i grandi player globali”.

La missione a Hong Kong rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di internazionalizzazione della Regione Calabria, con l’obiettivo di trasformare i rapporti istituzionali in opportunità concrete per lo sviluppo economico e la competitività del sistema regionale. Il confronto con InvestHK conferma la volontà della Regione di rafforzare la propria presenza sui mercati globali, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo nuove occasioni di crescita per imprese e territori nel quadro più ampio delle relazioni economiche tra Mediterraneo e Asia.