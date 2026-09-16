La Calabria a RemTech Expo: Montuoro punta su bonifiche, monitoraggio ambientale e nuove tecnologie

La Regione Calabria è protagonista alla ventesima edizione di RemTech Expo, l’hub tecnologico ambientale nazionale dedicato a bonifiche, rigenerazione dei territori, dissesto idrogeologico, risorse idriche e sostenibilità, in programma fino al 18 settembre negli spazi di Ferrara Expo. La partecipazione calabrese si concentra sul confronto con istituzioni, mondo della ricerca e imprese impegnate nello sviluppo di strumenti innovativi per la protezione dell’ambiente, con particolare attenzione al monitoraggio delle acque, alla prevenzione dei rischi e al recupero delle aree compromesse.

La giornata inaugurale si è aperta con la cerimonia di avvio dei lavori, alla quale ha preso parte l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, che ha incontrato il commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive, Generale Giuseppe Vadalà, insieme al direttore generale di Arpacal Michelangelo Iannone. Successivamente l’assessore ha visitato gli spazi espositivi della manifestazione accompagnato dal direttore generale del Dipartimento Ambiente Salvatore Siviglia, dal commissario del Parco regionale delle Serre Francesco Costantino, dal commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria Giacomo Giovinazzo e dal direttore generale di Arpacal.

La delegazione regionale ha incontrato aziende ed espositori per approfondire le soluzioni tecnologiche più avanzate dedicate alla tutela ambientale, tra cui strumenti per la misurazione dei livelli e il campionamento delle acque sotterranee e sistemi innovativi per il monitoraggio e il controllo del territorio.

Nel corso della visita, Montuoro si è soffermato allo stand del commissario Unico per la realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sullo stato degli interventi e sul rapporto di collaborazione tra la struttura commissariale, la Regione Calabria e il sistema dei controlli ambientali. L’obiettivo condiviso è quello di accelerare il risanamento dei siti interessati e restituire alle comunità aree recuperate e nuovamente fruibili.

Montuoro: “A RemTech tecnologie per rafforzare la tutela dell’ambiente in Calabria”

L’assessore regionale all’Ambiente ha sottolineato il valore della partecipazione calabrese alla manifestazione di Ferrara, evidenziando il ruolo della collaborazione tra istituzioni e imprese. “Essere a RemTech significa confrontarsi con le istituzioni nazionali, il mondo della ricerca e le imprese che stanno cambiando il modo di proteggere l’ambiente”, ha dichiarato l’assessore Montuoro. “Abbiamo voluto vedere da vicino tecnologie che possono rafforzare in Calabria il monitoraggio delle acque, la prevenzione del dissesto e gli interventi di bonifica. Il lavoro con la struttura del Commissario Unico dimostra quanto sia decisiva la collaborazione tra istituzioni per chiudere definitivamente la stagione delle discariche abusive. Facendo squadra tra Regione, Consorzio di Bonifica e Arpacal, la Calabria porta a Ferrara le proprie buone pratiche e torna a casa con strumenti e relazioni utili al territorio”.

La Regione Calabria è presente a RemTech Expo con un proprio stand istituzionale, identificato come D7 – Padiglione 2. La partecipazione rientra nelle azioni di comunicazione dell’Obiettivo di Policy 2 del PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, dedicato a “Una Calabria più resiliente e sostenibile”. All’interno dello spazio espositivo vengono presentate esperienze e progettualità regionali legate ai temi della manifestazione. Tra queste trova spazio anche CalabriAmbiente, l’applicazione digitale dedicata al monitoraggio ambientale che consente ai cittadini di segnalare direttamente eventuali criticità presenti sul territorio.

RemTech Expo è organizzata da Ferrara Expo con il patrocinio del Parlamento Europeo e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, rappresentando uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale sui temi della transizione ecologica e della gestione sostenibile del territorio. Nel programma della manifestazione è previsto anche un ulteriore intervento dell’assessore Antonio Montuoro, che giovedì 17 settembre prenderà parte alla tavola rotonda “Risanamento, Riutilizzo, Rilancio per lo sviluppo dei Territori”, in programma alle ore 12:30.