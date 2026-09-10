Kristel Marcianò incanta Miss e Mister Star Italia a Pozzuoli: la giovane voce reggina trionfa nel canto a soli 13 anni

La Calabria festeggia un nuovo talento. Kristel Marcianò, in arte KRISTEL, ha conquistato il primo posto nella categoria Talenti – Canto alla finalissima nazionale di Miss e Mister Star Italia, ideato e organizzato da Carmine Troisi. A soli 13 anni, la giovane cantante reggina ha incantato pubblico e giuria nella serata finale disputata domenica 6 settembre a Pozzuoli, portando sul palco una voce capace di emozionare. Dalla sua Reggio Calabria alla Campania, passando per le esperienze maturate sui palchi della Versilia, Kristel continua così il suo percorso artistico con entusiasmo, studio e determinazione, conquistando un importante riconoscimento nazionale che premia il talento e la passione di una giovanissima interprete.

Nella prestigiosa location Black & White di Pozzuoli, Kristel Marcianò ha affrontato la finalissima nazionale del concorso nella categoria dedicata ai talenti musicali. Una serata speciale nella quale la giovane artista reggina si è presentata davanti alla giuria e al pubblico con la consapevolezza dell’importanza dell’occasione, riuscendo però a trasformare la propria esibizione in un momento di grande emozione.

La prima scelta musicale è stata “Gli uomini non cambiano”, uno dei brani più intensi e complessi interpretati da Mia Martini, una canzone che richiede sensibilità, controllo vocale e capacità interpretativa. Kristel ha affrontato il pezzo mettendo in evidenza non soltanto le proprie qualità tecniche, ma anche la capacità di trasmettere il significato profondo del brano.

Poi è arrivato il momento del suo cavallo di battaglia, “I Surrender” di Céline Dion. Una performance che ha trasformato il palco nel suo spazio naturale, con la giovane cantante reggina protagonista assoluta della scena. Le note hanno riempito la sala e la risposta del pubblico è stata immediata: applausi, entusiasmo e persone in piedi per salutare una prova che ha lasciato il segno. Un’immagine che racconta forse più di qualsiasi risultato la capacità di Kristel di arrivare al cuore di chi ascolta.

La vittoria nella categoria Talenti – Canto

A valutare le esibizioni una giuria composta da rappresentanti del mondo dello spettacolo e dell’arte, tra cui Luca Varone, artista cinematografico conosciuto anche per la partecipazione a “Mare Fuori”, Agostino Romano, direttore artistico di Spaccanapoli, e Lidia Guarino. Al termine della competizione è arrivato il verdetto: Kristel Marcianò è risultata prima classificata nella categoria Talenti – Canto. Un riconoscimento dal valore particolare considerando la sua giovanissima età e il percorso che sta costruendo passo dopo passo. La vittoria di Pozzuoli rappresenta infatti molto più di un titolo: è la conferma di un talento che sta crescendo attraverso la formazione, l’impegno e la voglia di mettersi continuamente alla prova.

Dalla Calabria alla Campania, passando per le esperienze vissute in altri importanti contesti artistici, Kristel continua a lasciare il segno ogni volta che sale su un palco. La sua storia racconta quella di una ragazza di 13 anni che coltiva una grande passione e che, con umiltà e determinazione, sta trasformando un sogno in un percorso concreto.

La vittoria alla finalissima nazionale di Miss e Mister Star Italia non è soltanto una coppa o un riconoscimento, ma un nuovo passo in avanti per una giovane cantante che ha già dimostrato di avere una voce e una presenza scenica capaci di catturare l’attenzione. La scena più significativa della serata resta forse quella più semplice: una tredicenne che sale sul palco, prende il microfono e canta con il cuore, riuscendo per qualche minuto a coinvolgere completamente chi la ascolta. Poi arrivano gli applausi. E Kristel sorride, con il sorriso di chi ha conquistato una vittoria importante e continua a inseguire il proprio sogno.