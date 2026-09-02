Kristel Marcianò conquista il pubblico di Lido di Camaiore: la giovane voce reggina protagonista al “Canta in Tour”

Una voce calabrese protagonista di una grande serata di musica e talento. È quella di Kristel Marcianò, giovane artista reggina che ha conquistato il pubblico di Lido di Camaiore in occasione del concorso “Canta in Tour”, dove è stata scelta come Special Guest della manifestazione. Un riconoscimento importante per un percorso artistico in continua crescita, che ha portato Kristel su un palco dedicato alle nuove promesse della musica, permettendole di esprimere tutta la propria personalità vocale davanti a una platea attenta e appassionata.

Kristel Marcianò ha avuto l’onore di aprire il concorso interpretando il suo cavallo di battaglia, “I Surrender”, celebre brano di Celine Dion. Una scelta tutt’altro che semplice, considerando la complessità tecnica ed emotiva del pezzo, affrontato dalla giovane cantante reggina con grinta, sensibilità e grande personalità interpretativa. La sua esibizione ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, dando il via a una serata dedicata alla musica e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Sul palco anche la collaborazione con il Maestro Aleandro Baldi

Uno dei momenti più significativi della partecipazione di Kristel al “Canta in Tour” è stato il richiamo alla collaborazione artistica con il Maestro Aleandro Baldi, figura di grande esperienza e prestigio nel panorama musicale italiano. Insieme hanno portato sul palco due brani particolarmente amati dal pubblico, “Non Amarmi” e “Soli al Bar”, regalando un momento di forte intensità musicale e creando un interessante dialogo tra due generazioni artistiche differenti. Un incontro che ha valorizzato non soltanto le qualità vocali di Kristel, ma anche la capacità della giovane artista di confrontarsi con repertori importanti e con interpreti di grande esperienza.

A completare la partecipazione della cantante reggina è arrivata un’altra interpretazione di grande spessore: “Back to Black”, celebre successo di Amy Winehouse. Un brano complesso, caratterizzato da una forte componente emotiva, che Kristel ha saputo reinterpretare con una lettura personale e intensa, confermando ancora una volta le proprie qualità vocali e la capacità di misurarsi con canzoni di grande difficoltà artistica.

La presenza di Kristel Marcianò al “Canta in Tour” rappresenta una nuova tappa importante di un percorso che continua a svilupparsi, portando con sé il talento e l’orgoglio di una giovane artista proveniente dalla Calabria. La sua partecipazione dimostra come anche le nuove generazioni di cantanti calabresi riescano a ritagliarsi spazio in contesti nazionali, attraverso preparazione, passione e capacità interpretativa. La serata di Lido di Camaiore resterà quindi un momento significativo per Kristel, che ha avuto la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico attento e di condividere il palco con professionisti di grande livello.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla AL.SO Eventi, a Sonia Paoli, al Maestro Aleandro Baldi e alla giuria della manifestazione, composta da professionisti di rilievo, per aver reso possibile un appuntamento capace di valorizzare la musica, i giovani talenti e la passione per il canto. Una serata ricca di emozioni e di momenti musicali diversi, nella quale una giovane voce reggina è riuscita a lasciare il segno conquistando il pubblico di Lido di Camaiore.