Klemen Sen incanta all’Europeo: 16 punti contro l’Italia, la nuova stella della Domotek è pronta per Reggio Calabria

Una partita incredibile all’Europeo: gli azzurri chiudono il girone a punteggio pieno. E per Klemen Sen, nuovo giocatore della Domotek, una sera da ricordare con 16 punti e 54% in attacco contro i mostri sacri del volley mondiale. Numeri che raccontano di un giocatore sciolto, determinato, capace di reggere il confronto con l’élite del volley internazionale.Il mondo Domotek Volley , i giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti, i tifosi, Reggio Calabria non vedono l’ora di abbracciarlo:tutti incollati davanti alla Tv nazionale.

L’avventura di Klemen Sen continua: la sua Slovenia si è classificata come seconda e affronterà la Serbia

All’Italia bastavano solo due set per passare il turno. L’Italia fa en plein, conquista il quinto e ultimo match della fase a gironi contro la Slovenia e, grazie al 3-2 (25-19, 25-22, 27-29, 19-25, 15-9), può ora pensare all’ottavo di finale, dove domenica 20 alle ore 21.05 affronterà la Danimarca. La Slovenia, dal canto suo, ha avuto la capacità di reagire e imporsi nei successivi due set. L’avventura di Klemen Sen continua: la sua Slovenia si è classificata come seconda e affronterà la Serbia il 20 settembre. La sua nuova città, Reggio Calabria, dovrà attendere, ma l’acquolina è enorme.