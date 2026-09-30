“K’Arte Breast Cancer Campaign”, da Melito un grande segnale per la prevenzione: il Derby della Storia scende in campo per la ricerca

Sabato pomeriggio allo Stadio Spinella di Melito Porto Salvo il calcio incontrerà la solidarietà, la prevenzione e la ricerca. In occasione del “Derby della Storia” del campionato di Promozione tra ASD Melito e Polisportiva Melitese, lo sport diventerà infatti il centro di un importante momento di sensibilizzazione promosso dalla K’Arte Breast Cancer Campaign, con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo e con il contributo di Antonio Cormaci, da sempre vicino all’Associazione.

L’ingresso alla manifestazione avrà un costo di 10 euro e rappresenterà anche un modo concreto per sostenere il messaggio della campagna, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della ricerca oncologica sui tumori al seno. L’iniziativa punta a coinvolgere non soltanto gli appassionati di calcio, ma l’intera comunità, chiamata simbolicamente a “scendere in campo” accanto alle donne, alle famiglie e a chi ha vissuto direttamente il percorso della malattia.

Da Melito parte la rete della K’Arte Breast Cancer Campaign

A promuovere il progetto sono soprattutto le ragazze di K’Arte, giovani donne che hanno deciso di trasformare la propria sensibilità in un’iniziativa concreta e strutturata. Il punto di partenza è Melito Porto Salvo, ma l’obiettivo è molto più ampio: costruire una rete capace di unire persone, associazioni, sport, istituzioni e comunità intorno ai temi della salute, della prevenzione, della ricerca e della solidarietà. Quella che poteva nascere come un’iniziativa locale vuole così diventare un segnale rivolto a un territorio più vasto, dimostrando che anche dai piccoli centri possono partire idee capaci di generare consapevolezza e partecipazione. Le ragazze di K’Arte hanno scelto di portare questi temi nelle piazze, nello sport, tra i giovani e nelle comunità, creando occasioni per incontrarsi, informarsi e sentirsi parte di un percorso condiviso.

Il “Derby della Storia” rappresenta il primo grande appuntamento di questo cammino. ASD Melito e Polisportiva Melitese saranno protagoniste di una partita particolarmente sentita dal territorio, ma questa volta il significato dell’evento andrà oltre il risultato sportivo. Il calcio sarà utilizzato come strumento per parlare di salute e per ricordare quanto siano importanti la prevenzione e la diagnosi precoce. La campagna vuole infatti trasmettere un messaggio semplice e diretto: la prevenzione può salvare la vita e la ricerca può cambiare il futuro. Attraverso lo sport, K’Arte punta a raggiungere famiglie, giovani, cittadini e tifosi, trasformando una partita di calcio in un momento di sensibilizzazione collettiva.

Le donne che hanno affrontato la malattia al centro dell’iniziativa

Durante l’appuntamento saranno protagoniste anche donne che hanno conosciuto direttamente il percorso della malattia oncologica. Donne che hanno attraversato paura, fragilità e momenti difficili e che oggi hanno scelto di trasformare la propria esperienza in una testimonianza di forza e vicinanza. Accanto a loro ci saranno le ragazze di K’Arte e tante altre donne: mamme, sorelle, figlie, zie e amiche. Persone diverse per età e per storia personale, ma unite dalla consapevolezza che nessuno dovrebbe affrontare da solo un momento tanto delicato. L’iniziativa vuole ribadire anche un principio centrale: una donna resta donna prima, durante e dopo la malattia, e una diagnosi non cancella la sua identità, i suoi sogni, la sua forza né il suo ruolo all’interno della comunità.

Prevenzione e ricerca anche nei piccoli centri

La K’Arte Breast Cancer Campaign nasce con l’obiettivo di costruire una rete territoriale che coinvolga associazioni, sport, scuole, istituzioni, famiglie e cittadini, portando sempre maggiore attenzione sui temi della prevenzione e della ricerca, soprattutto tra le nuove generazioni. Parlare di salute ai giovani significa infatti costruire consapevolezza oggi per proteggere il domani, mentre sostenere la ricerca significa contribuire a un percorso scientifico che può aprire nuove possibilità di diagnosi, nuove terapie e nuove prospettive di cura. La campagna vuole inoltre ribadire che il luogo in cui si vive non deve trasformarsi in un ostacolo alla possibilità di informarsi, prevenire, diagnosticare e curarsi. Anche i piccoli centri possono fare la propria parte e diventare punti di partenza per costruire comunità più consapevoli e unite.

È proprio questo il messaggio che le ragazze di K’Arte intendono lanciare da Melito Porto Salvo: un segnale fatto di sport, donne, giovani, famiglie e solidarietà, capace di trasformare una partita di calcio in un momento di condivisione e impegno. L’appuntamento è per sabato pomeriggio allo Stadio Spinella, con ingresso fissato a 10 euro. Con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo, il “Derby della Storia” tra ASD Melito e Polisportiva Melitese inaugura così il percorso della K’Arte Breast Cancer Campaign, con l’ambizione di far crescere una rete che da Melito possa raggiungere un territorio sempre più ampio.