Karate, trionfo reggino ad Atene: Emanuele e Federica Carlo protagonisti al Gran Prix internazionale

Grande risultato internazionale per la Reggina Karate Club RC – Team Trimboli al Gran Prix Internazionale di Atene, disputato lo scorso 20 settembre con la partecipazione di atleti provenienti da diversi Paesi europei. La società reggina ha chiuso la competizione con numerosi piazzamenti sul podio e con due protagonisti assoluti: Emanuele Carlo, vincitore di due medaglie d’oro con la Nazionale WKAEDA Italia Libertas del presidente maestro Rosario Selman, e Federica Carlo, capace di conquistare due ori, un argento e un bronzo. Entrambi sono atleti dell’ASD Karate Club Reggio Calabria, guidata dal maestro Santi Trimboli, Direttore Tecnico Nazionale e componente del Consiglio Direttivo Nazionale WKAEDA World Union of Karate-do Federations, insieme alle figlie, i maestri Margherita e Federica Trimboli, allenatori responsabili della Nazionale Italiana WKAEDA e direttori tecnici del team.

Emanuele Carlo conquista due ori e il pass per i Mondiali

Giuseppe Emanuele Carlo, figlio e nipote d’arte dei maestri Margherita, Santi e Federica, si è confermato tra gli atleti più rappresentativi della scuola reggina. Pluricampione italiano ed europeo, pratica karate dall’età di tre anni e ad Atene si è imposto nella specialità kata, conquistando due medaglie d’oro nelle categorie Juniores e Seniores. Secondo quanto riportato dalla società, Emanuele ha prevalso nettamente sui suoi avversari distinguendosi per eleganza, forza ed esplosività, riuscendo a staccare i rivali di oltre un punto. Le sue esecuzioni dei kata vengono descritte come caratterizzate dai ritmi ad alta intensità tipici dello stile Team Trimboli, con una prestazione capace di attirare l’attenzione del pubblico presente sugli spalti.

Il risultato ottenuto in Grecia rafforza ulteriormente la posizione di Emanuele nel ranking nazionale. L’atleta, primo nella classifica WKAEDA Libertas, ha infatti conquistato il pass per i prossimi Campionati Mondiali con la Nazionale Italiana WKAEDA. Un altro traguardo importante per un percorso agonistico costruito attraverso allenamenti continui e particolarmente impegnativi, con il giovane atleta che continua a rappresentare uno dei punti di riferimento del Team Trimboli nelle competizioni nazionali e internazionali.

Federica Carlo sul podio in quattro categorie

Prestazione di grande rilievo anche per Federica Carlo, sorella di Emanuele e anch’essa figlia e nipote d’arte dei maestri Margherita, Santi e Federica. La giovane atleta ha partecipato a quattro categorie, due di kata e due di kumite, conquistando complessivamente due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo. Gli ori sono arrivati nel kumite individuale e nel kumite team, mentre Federica ha ottenuto l’argento nel kata Cadetti e il bronzo nel kata Mini Cadets. Nonostante la giovane età, ha saputo distinguersi per eleganza, velocità e determinazione, mostrando uno stile che richiama quello del fratello Emanuele, della madre Margherita, del nonno Santi e della zia Federica.

Anche per Federica il risultato di Atene assume un significato ancora più importante in prospettiva internazionale. Essendo prima nel ranking WKAEDA Libertas, l’atleta ha infatti ottenuto il pass per il Campionato Mondiale con la Nazionale Italiana WKAEDA. Un risultato che premia la continuità del lavoro svolto in palestra e che consolida la presenza della scuola reggina ai massimi livelli delle competizioni federali.

Gli altri risultati del Team Trimboli

Il Gran Prix di Atene ha regalato soddisfazioni anche agli altri atleti del Karate Trimboli presenti con la rappresentativa WKAEDA Libertas. Dopo un percorso di allenamenti costanti e un impegno prolungato, Lorenzo Ventura, Aldo Marenco, Giorgia Fotia, Chiara Ficara e Maicon Tripodi sono riusciti a salire sul podio nelle rispettive categorie. Tra le cinture nere, Aldo Marenco ha conquistato il secondo posto nel kumite team mix; Lorenzo Ventura ha ottenuto il secondo posto nel kumite, il terzo posto nel kumite ippon e il terzo posto nel kumite team. Tra le cinture colorate, Chiara Ficara ha vinto il kumite e ha conquistato anche il secondo posto nel kumite ippon; Maicon Tripodi ha ottenuto il primo posto nel kumite e nel kumite team; Giorgia Fotia ha chiuso al secondo posto nel kata.

Gli atleti del team reggino si preparano ora ad affrontare nuove competizioni di rilievo, con il calendario agonistico che ripartirà già dal mese di ottobre. I risultati ottenuti ad Atene confermano la presenza della società reggina su più fronti e in diverse categorie, con un gruppo capace di conquistare piazzamenti importanti sia nel kata sia nel kumite.

Stillittano capo tatami al Gran Prix del Mediterraneo

Sui tatami di gara si è distinta anche l’ufficiale di gara calabrese dott.ssa Loredana Stillittano, che secondo quanto riferito dal team si è fatta apprezzare tra i numerosi ufficiali stranieri per professionalità e imparzialità. Stillittano è stata inoltre nominata capo tatami al Gran Prix del Mediterraneo di Atene, aggiungendo un ulteriore riconoscimento alla presenza calabrese nella manifestazione internazionale.

Grande soddisfazione viene espressa da tutto il Team Trimboli e in particolare dal maestro Santi, orgoglioso dei risultati ottenuti dagli atleti che seguono quotidianamente il lavoro del dojo con sacrificio, perseveranza e passione. La società sottolinea il ruolo dei maestri Santi, Margherita e Federica Trimboli nella crescita tecnica e umana degli atleti e rivolge inoltre un ringraziamento al presidente della WKAEDA Rosario Selman. Il maestro Santo Trimboli, l’ufficiale di gara dott.ssa Loredana Stillittano e i coach della Nazionale Italiana WKAEDA, i maestri Margherita e Federica Trimboli, insieme a tutto il team, sono già al lavoro in vista delle competizioni di altissimo livello previste a partire dal mese di ottobre. L’ASD Karate Club Reggio Calabria – Karate Trimboli ha sede in Viale Aldo Moro, Traversa Scordino n. 35, con le iscrizioni aperte per la nuova stagione.