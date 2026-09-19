Judo, Rocco Gatto conquista il bronzo al Trofeo Italia: il giovane reggino brilla a Messina

Grande impresa per l’atleta dell’ASD Judo Yamashita Reggio Calabria, unico rappresentante reggino in gara al Trofeo Italia Esordienti B disputato al PalaRescifina di Messina. Rocco Gatto ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo in una delle competizioni nazionali più importanti del calendario giovanile della FIJLKAM, confrontandosi con i migliori talenti emergenti del Sud Italia. Una giornata di grande judo giovanile che ha visto protagonisti centinaia di giovani atleti provenienti da diverse regioni, con il portacolori reggino capace di lasciare il segno grazie a una prestazione di carattere, tecnica e determinazione.

Per Rocco Gatto il Trofeo Italia si è concluso con un risultato di grande valore: il terzo posto nella categoria Esordienti B e una medaglia di bronzo conquistata al termine di una competizione di altissimo livello. L’atleta dell’ASD Judo Yamashita Reggio Calabria ha affrontato avversari di grande spessore, dimostrando sul tatami tutto il lavoro svolto durante gli allenamenti. Una prova grintosa e completa, nella quale il giovane judoka reggino ha mostrato tecnica, concentrazione e grande capacità di gestione dei momenti decisivi.

Un podio che assume ancora più valore considerando il livello della manifestazione e il fatto che, con un pizzico di fortuna in più, il risultato avrebbe potuto essere ancora più prestigioso. Rocco ha infatti combattuto alla pari con i migliori interpreti della categoria, confermando il proprio percorso di crescita.

Il bronzo di Messina apre nuove prospettive per il giovane atleta reggino

Il ritorno a Reggio Calabria è arrivato con una medaglia al collo e con un bagaglio di esperienza importante maturato in una competizione che rappresenta una vera vetrina per il futuro del judo azzurro. Il Trofeo Italia, infatti, è uno degli appuntamenti nazionali più significativi per il settore giovanile della FIJLKAM e permette ai migliori giovani atleti italiani di confrontarsi in un contesto altamente competitivo. Per l’ASD Judo Yamashita si tratta di un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto in palestra e della capacità della società reggina di formare talenti in grado di competere anche sui palcoscenici nazionali.

La soddisfazione del Maestro Maurizio Crea

Grande soddisfazione è stata espressa dal Maestro Maurizio Crea, che ha accompagnato Rocco Gatto nella trasferta messinese e ne ha seguito il percorso tecnico e sportivo. “Rocco è stato l’unico a rappresentare Reggio in questa importante gara nazionale e ha dimostrato di che stoffa è fatto. Questo bronzo è frutto di sacrificio, disciplina e passione. Poteva essere anche qualcosa di più, ma siamo orgogliosissimi del percorso. Portiamo a casa una medaglia e una consapevolezza in più per il futuro.” Un risultato che premia dunque non soltanto la prestazione dell’atleta, ma anche il lavoro quotidiano di una società che continua a investire nei giovani e nella crescita sportiva del territorio.

L’ASD Judo Yamashita Reggio Calabria continua a sfornare talenti

La medaglia conquistata da Rocco Gatto rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell’ASD Judo Yamashita Reggio Calabria, realtà ormai riconosciuta per la capacità di valorizzare giovani judoka e accompagnarli verso competizioni sempre più importanti. Umiltà, disciplina e spirito sportivo restano i valori alla base del progetto della società reggina, che anche a Messina ha dimostrato di poter competere ad alto livello e di essere una vera fucina di talenti del judo calabrese.