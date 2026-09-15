Isole Eolie, il turismo vola: “con Brand Eolie raggiunti 80 milioni di contatti certificati”

“Nonostante la crisi economica generale, quest’anno le presenze alle Isole Eolie hanno registrato incrementi significativi. Stando ai dati raccolti ed elaborati da Brand Eolie, fino al 31 agosto si è registrato un +7% per l’alta stagione, un +15% per la media stagione e un +12% per la bassa stagione. Anche per settembre e ottobre si prevedono numeri più alti rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le previsioni stagionali complessive vedono un incremento tra il 13 e il 16%. Siamo orgogliosi di avere contribuito in maniera significativa al raggiungimento di questi risultati –commenta Daniele Corrieri, event manager di Brand Eolie.

“In poco più di 6 mesi abbiamo raggiunto gli 80 milioni di contatti certificati con l’accoppiata Isole Eolie e Brand Eolie”

“Da febbraio 2026 a oggi abbiamo organizzato 3 press tour ai quali hanno aderito oltre 100 testate nazionali, estere e regionali, due incontri con la stampa e contribuito all’organizzazione e al successo del primo Salina Street Food. In poco più di 6 mesi abbiamo raggiunto gli 80 milioni di contatti certificati con l’accoppiata Isole Eolie e Brand Eolie grazie a oltre 300 articoli sulla stampa nazionale, internazionale e regionale e ai servizi messi in onda da RAI, Mediaset e dalle tv regionali. Un impegno a 360° che ha visto la due giorni di febbraio a Milano con le testate italiane più importanti organizzata in collaborazione con il Circolo della Stampa meneghina al quale hanno preso parte oltre 40 giornalisti e l’incontro di marzo a Palazzo Grazioli a Roma, nella sede dell’Associazione Stampa Straniera, che ha coinvolto 80 cronisti, 30 dei quale collegati in streaming”.

“Da gennaio 2026 Brand Eolie, società titolare dell’omonimo marchio EUIPO, promuove un modello virtuoso di aggregazione e valorizzazione territoriale volto a contrastare l’isolamento geografico e lo spopolamento delle Isole Eolie, territori riconosciuti come area disagiata e inseriti nel contesto delle isole minori italiane. In pochi mesi è stata creata una rete di oltre 120 imprese locali, sono stati coinvolti anche gli istituti superiori presenti nell’arcipelago e adesso Brand Eolie rappresenta la principale fonte di tutela per oltre 1.500 lavoratori stagionali dei comparti turistico, ricettivo, enogastronomico, agricolo, ittico e dei servizi”, rimarca.

“Un successo, quello delle nostre iniziative, testimoniato anche dai dati delle principali società di navigazione”

“Un successo, quello delle nostre iniziative, testimoniato anche dai dati delle principali società di navigazione che toccano le Isole Minori quali Liberty Lines e Caronte&Tourist, rispetto alle presenze turistiche della stagione 2026 -aggiunge Andrea Corrieri, presidente di Brand Eolie. L’obiettivo del nostro network è l’estensione dell’attività economica e occupazionale fino a non meno di 10 mesi l’anno, promuovendo un turismo sostenibile, esperienziale e culturale capace di andare oltre la sola stagionalità estiva e visto che finora tutto quello che abbiamo ottenuto lo abbiamo ottenuto solo con le nostre forze, sono certo che con un adeguato supporto anche da parte della classe politica e delle istituzioni riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati”.