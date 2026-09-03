Isola Summer, cala il sipario: 80 eventi per un’estate da record | FOTO

Si chiude una stagione estiva straordinariamente intensa per Isola di Capo Rizzuto, caratterizzata da oltre 80 eventi distribuiti tra il capoluogo, Le Castella, Capo Rizzuto, Le Cannella e le altre località del territorio. Un calendario ricco, probabilmente tra i più articolati dell’intera Regione Calabria, costruito con l’obiettivo di offrire ogni giorno occasioni di spettacolo, cultura, musica, divertimento e socialità, coinvolgendo residenti, famiglie e migliaia di turisti.

Tra gli appuntamenti più importanti, il grande spettacolo di Viadibanda, le numerose esibizioni degli artisti di strada, il Premio Aragona, le commedie, le sagre e una lunga serie di concerti con protagonisti locali e nazionali.

Grande partecipazione per gli eventi musicali con LDA e Aka7even, Samurai Jay e per il fenomeno K-Pop Demon Hunters, capace di coinvolgere soprattutto il pubblico più giovane.

Ampio spazio anche alla comicità, con artisti di grande livello come Alberto Farina, Emanuela Aureli, Martufello, Santino Caravella e tanti altri protagonisti che hanno animato le serate estive.

Il programma ha inoltre ospitato spettacoli teatrali, manifestazioni dedicate alle tradizioni, intrattenimento per bambini, animazione, spettacoli itineranti e numerose iniziative pensate per le famiglie.

Isola Summer, però, non è stata soltanto spettacolo. Anche quest’anno sono stati garantiti numerosi servizi a supporto della stagione turistica: animazione sulle spiagge di Le Cannella e Capo Rizzuto, lidi attrezzati per le persone con disabilità, servizio dei bagnini comunali, ambulanze presenti sulle spiagge e navette gratuite giornaliere e notturne per favorire gli spostamenti e rendere più accessibili le principali località turistiche.

Un lavoro complesso portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, con il contributo dei vari Assessori e Consiglieri comunali che, sera dopo sera, hanno collaborato alla gestione e alla presenza istituzionale nelle diverse manifestazioni. Un ruolo centrale è stato svolto dal Vice Sindaco Andrea Liò, che ha seguito direttamente l’organizzazione del cartellone e il coordinamento delle varie serate, lavorando affinché ogni appuntamento potesse svolgersi nelle migliori condizioni e contribuendo in maniera determinante alla riuscita complessiva della stagione.

Accanto alla parte politica, fondamentale è stato anche il lavoro degli uffici comunali, delle associazioni, degli operatori, dei tecnici, dei volontari e di tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione del programma. L’obiettivo è stato quello di costruire un’estate diffusa, capace di portare iniziative e servizi in tutto il territorio e non soltanto nelle località tradizionalmente più frequentate. Il bilancio finale è quello di un’estate ricca, partecipata e inclusiva, che ha confermato la capacità di Isola di Capo Rizzuto di essere protagonista dell’offerta turistica e culturale calabrese.