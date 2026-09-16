Isola Capo Rizzutto 1966, 6 nuovi arrivi in squadra e due cessioni

Continua a muoversi sul mercato l’U.S. Isola Capo Rizzuto 1966. La società guidata dal presidente Francesco Piscitelli ha definito sei nuovi innesti per completare la rosa a disposizione di mister Saverio Gregorace. Per la difesa arriva Délcio Cláudio Gomes, classe 1999 portoghese che può agire da terzino sinistro o centrale. Cresciuto in Portogallo, ha maturato esperienze con Estoril Praia, Real SC, Pêro Pinheiro, Lusitano Vildemoinhos e Vitória de Sernache, oltre a una parentesi in Polonia. Aveva iniziato la stagione con il Tricarico, in Eccellenza lucana. A centrocampo spazio a Ebrima Sanyang, gambiano classe 2005, reduce dall’esperienza in Eccellenza umbra con l’Olympia Thyrus San Valentino, e a Timothée Lokumu, milanese classe 2004, mezzala ed esterno con trascorsi al FC Chiasso e all’Ardor Lazzate.

Grande attenzione anche ai giovani con Antonino Liguori, centrocampista classe 2008 proveniente dalla Fortitudo Bagheria e già convocato nella Rappresentativa Nazionale Under 17 LND, e Luigi Donadio, difensore laterale classe 2009 proveniente dall’Union Kroton. Per il reparto offensivo ecco il polacco Piotr Szymon Grober, classe 2001, esterno e attaccante duttile che nell’ultima stagione con il Blau-Weiß Linz II ha collezionato 27 presenze e 5 reti. Sul fronte uscite salutano invece il centrocampista offensivo Valerio De Santis e l’esterno sinistro Leonardo Ferrari