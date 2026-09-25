IRCCS Bonino Pulejo di Messina, i sindacati in Commissione all’ARS: “servono garanzie per lavoratori e cittadini”

UIL Funzione Pubblica e FP CGIL Messina sono state audite mercoledì 23 settembre dalla VI Commissione legislativa permanente dell’Assemblea Regionale Siciliana sulle criticità gestionali e finanziarie dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina. La richiesta di audizione è stata presentata anche in considerazione delle anticipazioni di liquidità richieste dall’IRCCS all’ASP di Messina. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di chiarirne le ragioni e di verificare la sostenibilità economica dell’ente, affinché eventuali difficoltà non si ripercuotano sui livelli occupazionali e sui servizi. Hanno inoltre sollecitato un esame delle criticità organizzative segnalate, anche per individuare possibili inefficienze e sprechi.

“Da tempo segnaliamo problemi sui quali non abbiamo ricevuto risposte concrete dall’Azienda”, dichiara Antonio Trino, segretario generale FP CGIL Messina. “L’audizione è stata l’occasione per portare in una sede istituzionale le preoccupazioni per le possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro, sul personale e sulla qualità dei servizi sanitari”, rimarca. “Il presidio Piemonte è un riferimento fondamentale per la città”, osserva Livio Andronico, segretario generale territoriale UIL Funzione Pubblica Messina. “La legge regionale n. 24 del 2015 ne ha disposto l’accorpamento all’IRCCS Bonino Pulejo. La temporanea sospensione del Pronto soccorso generale rende ancora più urgente chiarire le prospettive del presidio e valutare le ricadute sui carichi di lavoro dell’AOU “G. Martino” e dell’A.O. Papardo”.

“Abbiamo partecipato all’audizione con spirito costruttivo e con una ferma richiesta di trasparenza”

“Abbiamo partecipato all’audizione con spirito costruttivo e con una ferma richiesta di trasparenza”, proseguono Trino e Andronico. “Occorrono dati e risposte documentate sulla situazione economica e gestionale dell’IRCCS, sulle anticipazioni di liquidità, sul futuro dell’ente e sulle garanzie occupazionali per le lavoratrici e i lavoratori. Tutelare il personale significa anche assicurare servizi sanitari adeguati ai cittadini”. Nel corso dell’audizione, UIL FP ha chiesto al presidente della VI Commissione di valutare l’avvio di un approfondimento sulle criticità rappresentate, anche attraverso verifiche ispettive nelle forme e nei limiti delle competenze istituzionali. “Auspichiamo che tali verifiche consentano di ottenere i necessari chiarimenti e che al confronto istituzionale seguano interventi concreti. Il futuro dell’IRCCS e dell’ospedale Piemonte riguarda l’intera comunità messinese”, concludono Andronico e Trino.