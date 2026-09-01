Iran, nuovo round di attacchi USA: forti esplosioni nel sud del Paese

”Le forze statunitensi hanno iniziato a colpire obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) in Iran. Gli attacchi fanno seguito ai recenti tentativi di attentato da parte dell’Irgc contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz e contro militari americani schierati nella regione”. È quanto si legge in una nota del Centcom diffusa su ‘X’ che annuncia un nuovo round di attacchi USA sull’Iran. ”Massicce esplosioni’‘ sono state registrate nel sud dell’Iran. Lo riportano i media statali iraniani, che parlano di esplosioni sull’isola di Qeshm, a Bandar Abbas, Chabahar e sul porto di Konarak.

Il vice responsabile per gli affari politici, di sicurezza e sociali del governatorato di Hormozgan, dove si trova la città di Bandar Abbas, ha dichiarato all’emittente Irib che finora non sono stati segnalati feriti, né vittime a causa degli attacchi statunitensi.

Gli Stati Uniti stanno colpendo obiettivi iraniani nella zona dello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato un alto funzionario statunitense al giornalista di Axios Barak Ravid. In precedenza i media iraniani avevano segnalato ”massicce esplosioni” nel sud del Paese, in particolare sull’isola di Qeshm, a Bandar Abbas, Chabahar e sul porto di Konarak.