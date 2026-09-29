Iran, cresce la tensione: l’Italia e altre 6 Nazioni europee chiedono ai cittadini di lasciare il Paese

Sette Paesi europei hanno invitato i propri cittadini a lasciare immediatamente l’Iran a causa dell’aumento delle tensioni internazionali e dei timori legati a un possibile peggioramento del conflitto con gli Stati Uniti. L’indicazione riguarda i connazionali presenti sul territorio iraniano e rappresenta una misura preventiva per ridurre i rischi in caso di un’eventuale escalation.

L’allarme dei governi europei per la sicurezza dei cittadini

Gli appelli sono arrivati da Svezia, Germania, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Italia e Francia, che hanno aggiornato le proprie raccomandazioni di viaggio invitando chi si trova in Iran a valutare il rientro attraverso i canali disponibili.

La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per la stabilità della regione e per il possibile coinvolgimento diretto di altri attori internazionali nello scontro.

La tensione con Washington e l’ipotesi di un attacco

Il timore principale è legato a un possibile deterioramento dei rapporti tra Teheran e Washington. Il presidente statunitense Donald Trump non ha escluso in passato l’ipotesi di un’azione militare su larga scala contro l’Iran, alimentando le preoccupazioni su possibili conseguenze regionali. Un eventuale aumento delle tensioni potrebbe avere ripercussioni non solo sul piano diplomatico, ma anche sulla sicurezza degli stranieri presenti nel Paese e sulla situazione complessiva del Medio Oriente.