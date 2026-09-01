Intercettata nel Williston Reservoir l’isola che non c’è

Nel cuore selvaggio della Columbia Britannica, in Canada, il confine tra sogno e realtà stato infranto, e la natura ha messo in scena un evento che va al di là di ogni immaginazione. Le acque del Williston Reservoir sono diventate teatro di un fenomeno straordinario: un’isola fluttuante che, come un fantasma che si mostra di tanto in tanto, solca in libertà le acque. È l’isola che non c’è! Un regno avvolto dalla vegetazione e da un’atmosfera di mistero, capace di evocare sia le pagine del romanzo di J.M. Barrie dedicato a Peter Pan, sia le celebri note del brano “L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato.

Una visione suggestiva che sta facendo il giro del mondo. Le immagini catturate dai residenti e le rilevazioni satellitari mostrano infatti l’imponenza di questa terra sospesa: un blocco di 10.000 metri quadrati, cinto da una vegetazione rigogliosa e sormontato da alberi ad alto fusto le cui chiome svettano verso il cielo. La struttura scivola leggera sull’acqua, guidata dalle correnti. Può scomparire al crepuscolo inghiottita dalla bruna serale, apparire sfocata al mattino, per poi svelarsi, ben visibile, a chilometri di distanza. È l’immaginario di Neverland che prende forma tra le montagne canadesi, a testimonianza di come i fenomeni naturali sappiano cogliere di sorpresa ed entusiasmare.

La dinamica naturale dietro il fenomeno

La fascinazione che sta attirando l’attenzione internazionale affonda le sue radici nella forza precisa degli elementi. La comunità scientifica e i tecnici di B.C. Hydro hanno ricostruito i passaggi originari che hanno dato forma a questo evento:

La spinta delle acque: Un significativo innalzamento del livello del bacino ha esercitato una forte pressione dal fondo sul terreno circostante.

Il distacco dalla sponda: la forza idraulica ha sollevato un immenso strato compatto di torba, radici intrecciate e sedimenti, separando la massa vegetale dalla riva d’origine.

La navigazione: una volta libero dai vincoli costieri, questo ecosistema ha iniziato a spostarsi sulla superficie, sospinto dalle correnti del lago e dall’azione del vento. Osservare alberi ad alto fusto spostarsi compatti sulle acque come custodi di un ambiente dinamico è un’immagine di forte impatto. È la dimostrazione della vitalità della natura e della sua capacità di trasformare il paesaggio in modi sempre nuovi, ricordando a tutti l’autentica bellezza del nostro pianeta.