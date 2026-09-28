Inner Wheel Reggio Calabria a Isola delle Femmine: al via i nuovi progetti del Distretto 211-Italia

Il 26 e 27 settembre 2026, presso il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine, si è tenuta la prima Assemblea Distrettuale del Distretto 211-Italia, che comprende Sicilia e Calabria. Presenti tutti i Club Inner Wheel del Distretto, tra cui l’Inner Wheel Club di Reggio Calabria. Anche quest’anno l’ Assemblea Distrettuale, che rappresenta uno dei momenti chiave della vita associativa, è stata un’occasione di formazione, di condivisione, di rafforzamento dei rapporti tra socie e tra Club e di esposizione dei progetti nazionali e distrettuali.

L’inizio dell’Assemblea è stato preceduto da un commosso ricordo dell’amata socia Luisa Nostro Gangeri, scomparsa da poco. Sono iniziati, quindi, i lavori, con l’intervento della Presidente del Consiglio Nazionale, Anna Carpignano Bardoni. Il Presidente ha fatto riferimento a un passo de “Il piccolo principe” di Saint-Exupéry, che per lei diventa la metafora dell’ impegno Inner Wheel: “ciò che rende prezioso il nostro servizio è il tempo, la dedizione e la passione che vi investiamo“.

La Presidente ha poi presentato il progetto nazionale, “Dal dis-agio all’ agio”. Questo progetto, rivolto agli studenti dai 9 ai 20 anni, ha come finalità condurre i ragazzi che vivono in una situazione di disagio emotivo e relazionale a una situazione di benessere psicologico.

In questo senso, va abbandonata la logica repressiva per adottare una logica preventiva, tramite percorsi educativi che uniscano scuola e famiglia in una grande e forte comunità educante e che insegnino un uso consapevole delle tecnologie digitali.

Ha aggiunto che l’Inner Wheel Italia continua a sostenere la Campagna dell’ ONU “Orange in the world “, promossa da UN Women. Questa iniziativa, che è stata esplicitata dalla Rappresentante Nazionale, Daniela Soderi Vitali, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze, anche e soprattutto coinvolgendo uomini e ragazzi.

La campagna sarà concentrata in 16 giorni, dal 25 novembre al 10 dicembre. Il colore scelto dalle donne dell’ONU è l’arancione perché “è brillante, è ottimista, simbolo di un futuro senza violenza perché simboleggia il colore dell’alba, l’alba di un nuovo giorno, un giorno di speranza“, come detto dalla Rappresentante.

Ai vari Club è stata lasciata la libertà di scegliere le iniziative per attuare nel loro piccolo questa campagna. È stata quindi la volta della nostra Governatrice, Maria Rita Pillitteri Moscato.

La Governatrice si è soffermata sul programma distrettuale, “NutriAmo la vita”; un programma che “deve essere vissuto attraverso piccoli gesti di attenzione e di cura, come aiutare chi ha bisogno, piantare un albero, costruire cultura, donare tempo, ascolto e vicinanza agli altri, quindi parliamo di creazione, condivisione, crescita dei valori, delle conoscenze e delle identità all’interno di una comunità, supportando le fasce più vulnerabili“.

Sottolineando l’importanza sia delle socie di più lunga esperienza sia di quelle più giovani, ha poi raccomandato, ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell’ armonia nei Club e tra i Club, di seguire un “codice etico” che esprima i valori guida e lo stile comportamentale.

La nostra Governatrice ha concluso il suo intervento ricordando che ci attendono sfide e traguardi da raggiungere con l’ entusiasmo e la concretezza dell’ Inner Wheel. Non sono mancati momenti conviviali, tra cui una cena di Gala, necessari in queste occasioni per rafforzare il senso di appartenenza e i legami di amicizia.

“Siamo donne d’azione, siamo donne di cuore, siamo donne intelligenti, siamo donne che sappiamo fare, siamo veramente una squadra invincibile se lo vogliamo” (Anna Carpignano Bardoni).