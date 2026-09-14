Inizio anno scolastico a Melicucco, la lettera dell’Amministrazione Comunale agli studenti: “il futuro siete voi”

Un messaggio dedicato agli studenti, alle famiglie e a tutta la comunità scolastica per accompagnare l’inizio del nuovo anno. In occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2026/2027, l’Amministrazione comunale di Melicucco, attraverso il sindaco Francesco Nicolaci e l’assessore alla Pubblica Istruzione Andreina Condoluci, ha diffuso una lettera aperta rivolta a bambini, ragazzi, docenti e personale scolastico. Al centro del messaggio il valore della scuola come luogo di crescita, formazione e costruzione del futuro della comunità, con un passaggio dedicato anche al rapporto tra istruzione e nuove tecnologie, in particolare all’avanzata dell’intelligenza artificiale.

Nella lettera l’Amministrazione comunale sottolinea come il ritorno tra i banchi rappresenti ogni anno un momento ricco di emozioni, tra entusiasmo, curiosità e nuove sfide, sia per chi prosegue un percorso già iniziato sia per i più piccoli che affrontano il primo ingresso nella scuola primaria. “La scuola non è soltanto il luogo dove si imparano le materie, si studiano le formule, la storia, la grammatica o le lingue. La scuola è soprattutto il luogo dove si impara a diventare persone“, si legge nel messaggio rivolto agli studenti.

L’Amministrazione evidenzia il ruolo della scuola nella costruzione delle relazioni, nell’apprendimento del rispetto reciproco e nella capacità di confrontarsi con gli altri. “È qui che si impara ad ascoltare, a confrontarsi, a rispettare chi è diverso da noi, a chiedere aiuto e a tendere una mano a chi ne ha bisogno. È qui che nascono amicizie che, a volte, durano tutta la vita e che si scopre quanto sia importante non camminare da soli“, prosegue la lettera.

Intelligenza artificiale e formazione: “Nessuna tecnologia potrà sostituire la relazione umana”

Uno dei passaggi più significativi del messaggio riguarda il rapporto tra scuola e innovazione. L’Amministrazione riconosce le opportunità offerte dagli strumenti tecnologici, ma ribadisce il valore insostituibile delle relazioni umane e del ruolo educativo di insegnanti e compagni. “In un tempo che corre velocissimo, nel quale l’intelligenza artificiale sta entrando sempre più nelle nostre giornate e può offrire strumenti straordinari, sentiamo ancora più forte il bisogno di ricordare una cosa semplice, ma fondamentale: nessuna tecnologia potrà mai sostituire il valore di una relazione umana, di un insegnante che sa incoraggiare, di un compagno che sa ascoltare, di una parola gentile detta al momento giusto“, sottolineano Nicolaci e Condoluci.

La lettera evidenzia quindi come l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento utile, ma non sostitutivo del pensiero critico e della capacità di comprendere la realtà. “L’intelligenza artificiale potrà aiutarci a trovare risposte, ma sarà la formazione a insegnarci quali domande porci. Potrà darci informazioni, ma sarà la scuola a insegnarci a comprenderle, a verificarle, a sviluppare un pensiero libero e consapevole“, si legge nel documento.

Il sostegno a studenti, famiglie e insegnanti

L’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento particolare ai docenti e alle famiglie, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel percorso di crescita dei giovani. “Accanto a voi ci saranno i vostri insegnanti, che ogni giorno svolgono un compito prezioso: non soltanto trasmettere conoscenze, ma accompagnarvi nella scoperta di ciò che siete e di ciò che potrete diventare“, affermano sindaco e assessore. Un pensiero speciale viene dedicato anche ai genitori, chiamati quotidianamente ad accompagnare i figli attraverso conquiste, difficoltà e nuove responsabilità. “Educare è una responsabilità grande e, allo stesso tempo, una delle esperienze più belle che si possano vivere. Accompagnare un figlio nella crescita significa esserci, ascoltare, incoraggiare, porre limiti quando serve e, soprattutto, avere fiducia nelle sue capacità“, scrivono Nicolaci e Condoluci.

Nel messaggio trova spazio anche il tema del diritto allo studio, collegato alla necessità di garantire ambienti scolastici adeguati, sicuri e accoglienti per studenti e operatori. “Come Amministrazione Comunale sappiamo che il diritto allo studio non può prescindere dal diritto di vivere la scuola in ambienti sicuri, accoglienti, dignitosi e adeguati alle esigenze di chi ogni giorno li vive“, si legge nella lettera. Il Comune ribadisce quindi l’impegno su manutenzione, sicurezza, sostenibilità ed efficientamento degli edifici scolastici, con l’obiettivo di rendere le scuole luoghi capaci di accogliere e valorizzare bambini e ragazzi.

L’augurio agli studenti: “Siate curiosi, coraggiosi e rispettosi”

La parte conclusiva della lettera è dedicata direttamente agli studenti, invitati a vivere il percorso scolastico con curiosità, impegno e apertura verso il futuro. “A voi, ragazze e ragazzi, chiediamo di non smettere mai di avere curiosità. Di coltivare i vostri sogni, anche quelli che oggi possono sembrare troppo grandi. Di studiare, impegnarvi e mettervi in gioco, ma senza dimenticare mai di essere gentili“, è l’appello dell’Amministrazione comunale. Il messaggio finale guarda alle nuove generazioni come elemento centrale per il futuro della comunità di Melicucco. “E soprattutto, ragazzi, abbiamo fiducia in voi. Sappiamo che avete dentro di voi capacità, sensibilità e sogni che forse ancora non conoscete fino in fondo. Abbiate il coraggio di scoprirli, di coltivarli e di inseguirli. Noi saremo al vostro fianco“, concludono il sindaco Francesco Nicolaci e l’assessore Andreina Condoluci.