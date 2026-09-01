Incidente sull’A19 Palermo-Catania: code e traffico rallentato in entrambi le direzioni

Un incidente stradale sull’Autostrada A19 Palermo-Catania sta causando rallentamenti alla circolazione con la formazione di code in entrambe le direzioni. Il blocco si è verificato all’altezza del km 179,000, nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania, creando disagi agli automobilisti in transito lungo una delle principali arterie autostradali siciliane. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nelle attività necessarie per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Gli operatori stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento e favorire il ritorno alla regolare circolazione dei veicoli lungo il tratto autostradale coinvolto. L’A19 rappresenta un collegamento strategico per la mobilità siciliana e ogni criticità lungo il percorso può generare rallentamenti significativi, soprattutto nelle fasce con maggiore intensità di traffico.