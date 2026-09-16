Incidente sul lavoro nel Cosentino: operaio cade in un canale e viene trasportato in elicottero a Cosenza

Un operaio è rimasto ferito sul lavoro oggi a Praia a Mare, nel Cosentino, dopo essere caduto in un canale di raccolta delle acque piovane mentre era intento in lavori di pulizia del verde. L’incidente si è verificato questa mattina nei pressi di via Padula e del lungomare cittadino. Ad accorgersi di quanto accaduto un collega che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che, dopo aver constatato le condizioni dell’uomo, hanno allertato l’elisoccorso, atterrato pochi minuti dopo nei pressi del luogo dell’incidente. Dopo che l’operaio è stato caricato a bordo il velivolo è ripartito in direzione dell’ospedale di Cosenza. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Scalea e personale dell’ispettorato del lavoro che hanno avviato accertamenti per ricostruire quanto accaduto.