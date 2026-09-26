Incidente mortale sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, scontro tra moto e auto: un morto e traffico in tilt

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, il traffico è temporaneamente rallentato con code in direzione sud al km 28,411, all’altezza dello svincolo di Battipaglia, in provincia di Salerno, a causa di un incidente. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto una motocicletta ed un’autovettura. Nell’impatto una persona è deceduta. Per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti e i rilievi, il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento ore 18:18 – Ripristinata la regolare circolazione, evento concluso.