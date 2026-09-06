Incidente in Calabria, cade dalla bici durante una discesa: 14enne ricoverato in ospedale

Paura nel pomeriggio di ieri a Taverna di Montalto Uffugo, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre percorreva in bicicletta un tratto stradale caratterizzato da una forte pendenza. Il giovane, secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della propria bicicletta mentre affrontava una ripida discesa. La caduta è stata violenta: il mezzo è scivolato sull’asfalto e il quattordicenne è stato sbalzato a terra, riportando un impatto particolarmente duro. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale.

Accertamenti in corso sulle condizioni del 14enne

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare tutti gli elementi utili a comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo della bicicletta. Resta da chiarire se all’origine dell’incidente vi sia stato un problema tecnico del mezzo, una particolare condizione del fondo stradale o un altro fattore improvviso che abbia impedito al ragazzo di mantenere il controllo durante la discesa. Un pomeriggio di paura, dunque, per Taverna di Montalto Uffugo, con l’attenzione concentrata sulle condizioni del giovane e sugli accertamenti necessari a fare piena luce su quanto avvenuto.