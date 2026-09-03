Incendio devastante in Sicilia, distrutti tre capannoni di un allevamento: oltre 300 mila polli morti nel rogo

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un impianto di allevamento intensivo per la produzione di uova in località contrada Colla, nel territorio di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Le fiamme hanno completamente distrutto tre capannoni destinati al ricovero del pollame, provocando danni ingenti alla struttura e una pesantissima perdita per l’attività. Secondo una prima stima, nel rogo sarebbero morti oltre 300 mila polli da allevamento destinati alla produzione di uova. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato quando il fuoco ha iniziato a propagarsi rapidamente all’interno dell’impianto, rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore in condizioni particolarmente difficili.

Piazza Armerina, l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare il maxi incendio

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina e quelle della sede centrale di Enna, supportate da diverse autobotti necessarie per garantire il rifornimento idrico durante le operazioni di spegnimento. Per fronteggiare l’emergenza sono stati utilizzati anche mezzi speciali per l’attacco aereo, vista l’ampiezza dell’area interessata dalle fiamme e la rapidità con cui il rogo si è sviluppato. Decine di uomini hanno operato senza sosta in uno scenario particolarmente complesso, caratterizzato da temperature elevatissime e dal rischio di instabilità degli edifici coinvolti. Il lavoro dei soccorritori ha permesso di circoscrivere l’incendio, evitando che il fuoco potesse propagarsi alle strutture aziendali vicine e provocare ulteriori danni.

Distrutti tre capannoni dell’allevamento: crollati tetti e pareti perimetrali compromesse

Nonostante l’imponente intervento dei Vigili del Fuoco, il bilancio dell’incendio resta pesantissimo. Le fiamme hanno infatti completamente distrutto tre capannoni utilizzati per il ricovero del pollame. Gli edifici hanno riportato danni strutturali gravissimi: il crollo dei tetti e la compromissione delle pareti perimetrali hanno reso le strutture inutilizzabili. La perdita economica per l’azienda è ancora in fase di valutazione, ma l’entità dei danni appare già molto rilevante. Oltre alla distruzione degli immobili, il rogo ha causato la morte di centinaia di migliaia di animali allevati per la produzione di uova. Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare l’eventuale origine del rogo.

Un altro incendio ad Assoro vicino a un agriturismo: intervento dei pompieri di Enna e Leonforte

Nella stessa giornata un altro incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco nell’Ennese, questa volta nel territorio di Assoro, nelle vicinanze di un agriturismo. Anche in questo caso sono state impegnate squadre provenienti da Enna e Leonforte, chiamate a intervenire per mettere in sicurezza l’area e contrastare l’avanzata delle fiamme. La provincia di Enna è stata dunque interessata da più emergenze legate agli incendi, con i soccorritori impegnati su diversi fronti per garantire la sicurezza delle persone e contenere i danni alle attività presenti sul territorio.