Incendio all’ospedale di Crotone, fiamme domate dai Vigili del Fuoco: il fumo invade la struttura | FOTO

Alle ore 15:30 circa, squadre dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale del Comando di Crotone sono intervenute presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” per un incendio sviluppatosi in un’area esterna della struttura, in corrispondenza del piano terra. L’ intervento delle squadre ha consentito di circoscrivere le fiamme e di evitarne la propagazione alle aree adiacenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Al momento, il personale dei Vigili del Fuoco è ancora impegnato nelle operazioni di bonifica dell’area e nelle verifiche di sicurezza del caso. Sul posto è presente anche personale della Polizia di Stato. Presumibilmente materiali plastici accumulati all’esterno della struttura. All’interno si è propagato il fumo.