Incendio ai capannoni SIAZ, la solidarietà attraverso il basket: la targa della famiglia Sant’Ambrogio “siam al vostro fianco”

Una bella storia di solidarietà che lega Calabria e Sicilia attraverso un filo arancione, quello del basket. Nei giorni scorsi, un incendio ha distrutto lo stabilimento della SIAZ in contrada Colla, nell’Ennese, storico punto di riferimento per l’economia e l’occupazione sul territorio. Le fiamme hanno divorato le strutture creando una drammatica perdita di capi di pollame, assestando un duro colpo alla comunità locale e alla produttività. Sarebbero almeno 300.000 i polli destinati alla produzione rimasti coinvolti nell’incendio.

SIAZ è lo sponsor di Piazza Armerina, una delle piazze più calde del basket siciliano, avversaria della Viola nel prossimo campionato di B1. Le due squadre si sono affrontate nel memorial Sant’Ambrogio, tenutosi lo scorso weekend al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La famiglia Sant’Ambrogio ha voluto consegnare una targa alla SIAZ per esprimere la propria solidarietà per l’accaduto.

Attraverso i social, Piazza Armerina ha ringraziato: “una manifestazione d’affetto che esce fuori dai confini del parquet. Il grazie a cuore aperto del nostro presidente Fabio La Versa alla famiglia Sant’Ambrogio. Oggi a Reggio Calabria, in occasione del prestigioso Memorial Sant’Ambrogio, la nostra società ha ricevuto un attestato di conforto e vicinanza che ci ha profondamente commosso. La targa consegnata alla Siaz e alla famiglia La Versa recita parole che accarezzano l’animo: alla società SIAZ Piazza Armerina, la famiglia Sant’Ambrogio è al Vostro fianco, vi auguriamo di superare con determinazione questo delicato momento. Forza SIAZ, siamo con voi.

Ricevere questo riconoscimento in un torneo storico come questo, nato negli anni Settanta per volere della famiglia per ricordare il giovane talento Mario e custodire nel tempo la memoria di Iliano, Enza, Cesare e Franco, per noi è motivo di immenso orgoglio- dichiara il presidente Fabio La Versa. Un ringraziamento speciale va ai fratelli Carlo e Sergio Sant’Ambrogio, al nipote Iliano e a tutta la famiglia per questo splendido e caloroso gesto di solidarietà. Assaporare il sostegno di una storica e nobile famiglia della pallacanestro italiana, custode di valori umani e sportivi autentici, ci dà una carica straordinaria per affrontare con più coraggio e grinta ogni possibile sfida. Grazie di cuore Reggio Calabria, grazie alla famiglia Sant’Ambrogio“.