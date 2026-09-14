Incendi in Sicilia, De Luca prepara una nuova legge: “serve un modello diverso di gestione del territorio”

“Dalle parole ai fatti”. Con queste parole il sindaco di Taormina Cateno De Luca annuncia l’avvio del lavoro per un nuovo modello di gestione del territorio con l’obiettivo di contrastare il crescente fenomeno degli incendi boschivi e degli incendi nelle aree vicine ai centri abitati. L’iniziativa punta alla definizione di un disegno di legge dedicato alla prevenzione e al contrasto dei roghi, con un approccio che, secondo De Luca, dovrebbe superare la logica dell’emergenza e introdurre strumenti più efficaci per la tutela del territorio. Il confronto sul progetto è stato fissato per venerdì 18 settembre a Taormina, dove verranno illustrate le linee del nuovo percorso normativo.

“Riordino e semplificazione della disciplina sugli incendi boschivi”

Al centro della proposta annunciata dal primo cittadino taorminese c’è un nuovo impianto normativo dal titolo: “Riordino e semplificazione della disciplina in materia di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e delle aree in prossimità dei centri abitati”. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un sistema più coordinato nella gestione del territorio, intervenendo non soltanto quando l’incendio è già in corso, ma soprattutto nella fase della prevenzione. Secondo la prospettiva illustrata da De Luca, la lotta agli incendi richiede un modello capace di coinvolgere istituzioni, amministrazioni locali e soggetti competenti, con una maggiore attenzione alla manutenzione delle aree a rischio e alla pianificazione degli interventi.