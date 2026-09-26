Incendi, fiamme tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto: Vigili del Fuoco in azione | FOTO

Oggi i Vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati per le operazioni di spegnimento dell’incendio di interfaccia che ha interessato i comuni di Milazzo e, successivamente, Barcellona Pozzo di Gotto. ​​A Milazzo è intervenuta la 5A per l’incendio di una cisterna che ha coinvolto pedane e materiale plastico, a ridosso di un vivaio. A Barcellona è intervenuta la 2A per l’incendio di una serra. E da Messina sono 2 le autobotti inviate per supporto idrico. Situazione attuale, tutto sotto controllo. A Milazzo la situazione è adesso sotto controllo. Seguiranno aggiornamenti e immagini per la situazione a Barcellona Pozzo di Gotto.