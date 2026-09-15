Incendi devastano l’Alto Tirreno cosentino: fiamme fuori controllo tra Aieta e Santa Domenica Talao

Incendi boschivi stanno devastando le colline dell’Alto Tirreno cosentino, con roghi di grandi dimensioni che divorano ettari di vegetazione ad Aieta e Santa Domenica Talao, entrambi Comuni compresi nell’area protetta del Parco nazionale del Pollino. Un incendio, partito nei giorni scorsi dai centri confinanti di Tortora e Praia a Mare, è arrivato nella notte nel territorio di Aieta, spinto dalle forti raffiche di vento. Da questa mattina le fiamme minacciano da vicino la storica pineta, polmone verde del territorio sempre più a rischio. I timori riguardano anche il centro abitato, motivo per il quale sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea. Dinamiche simili si registrano anche a Santa Domenica Talao. Dalla scorsa notte i roghi stanno interessando contrada Licciardi, dove sono presenti anche alcune abitazioni.

“I proprietari ci hanno contattato per chiedere interventi – ha detto il sindaco di Santa Domenica Talao, Alfredo Lucchesi -. Il Comune non è purtroppo dotato di mezzi idonei. Abbiamo contattato Calabria Verde e le associazioni locali di Protezione civile, ma non abbiamo ancora visto nessuno”. In entrambi i casi si registrano lamentele per gli interventi dell’antincendio regionale ritenuti tardivi ed inefficaci, soprattutto nel caso di Aieta.