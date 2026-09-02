Incendi, De Luca: “serve un nuovo modello di gestione del territorio, a Taormina confronto per costruire una proposta di legge”

“Gli incendi che stanno mettendo a dura prova il nostro territorio, compresa Taormina, impongono una risposta che non può limitarsi alla gestione dell’emergenza. Serve un’azione concreta sul fronte della prevenzione e, soprattutto, una visione complessiva e strutturale della gestione e della tutela del territorio”. Lo dichiara il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, annunciando per venerdì 18 settembre, al Palacongressi di Taormina, un confronto finalizzato alla definizione di un nuovo modello di gestione del territorio e alla predisposizione di una proposta legislativa da presentare al Parlamento siciliano.

“La Sicilia non può continuare a subire le angherie dei piromani senza reagire”

“La Sicilia non può continuare a subire le conseguenze del cambiamento climatico e le angherie dei piromani senza reagire con una nuova strategia organica che parta dai sindaci e coinvolga tutti i soggetti istituzionali che hanno precise responsabilità nella gestione del territorio: dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente all’Assessorato dell’Agricoltura, dall’Assessorato delle Autonomie locali al Dipartimento regionale della Protezione civile. È indispensabile prevenire gli incendi e i conseguenti fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso un nuovo modello di gestione del territorio che attribuisca ai sindaci nuove competenze e, parallelamente, rafforzi il settore forestale, sia attraverso la riqualificazione e la stabilizzazione del personale, sia attraverso la dotazione di strumenti e tecnologie adeguate per il monitoraggio ambientale”, rimarca.

“Accolgo in questo senso anche l’invito del SIFUS ad entrare nel merito di un ragionamento definitivo sul futuro dei lavoratori forestali”

“Accolgo in questo senso anche l’invito del SIFUS ad entrare nel merito di un ragionamento definitivo sul futuro dei lavoratori forestali e sulla necessità di mettere il Corpo Forestale nelle condizioni di svolgere pienamente il proprio ruolo. Nella mia qualità di sindaco di Taormina, città recentemente sfregiata da numerosi incendi, proporrò un disegno di legge che persegua queste molteplici finalità. Gli incendi e i fenomeni di sovralluvionamento rappresentano ormai pericoli sempre più concreti anche per i contesti urbani e non possiamo continuare a rincorrere le emergenze. Metterò a disposizione delle istituzioni la mia esperienza di sindaco di frontiera per individuare, insieme a tutti gli attori coinvolti, una strategia organica da trasformare in un apposito disegno di legge da presentare immediatamente al Parlamento siciliano. Per questo inviterò a Taormina il Presidente della Regione Siciliana, gli assessori regionali al Territorio e Ambiente, all’Agricoltura e alle Autonomie locali, i dirigenti dei Dipartimenti regionali competenti, compreso quello della Protezione civile, i parlamentari regionali, i segretari regionali dei partiti, ANCI Sicilia, Upi Sicilia e tutti i sindaci siciliani, insieme a tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori forestali e alle associazioni datoriali del mondo agricolo”, sottolinea De Luca.

“Il confronto si terrà venerdì 18 settembre, dalle ore 10.30 alle ore 18.00, al Palacongressi di Taormina. Entro il 15 settembre invierò a tutti gli invitati la mia proposta, che sarà la base del confronto con quanti vorranno contribuire concretamente a costruire una soluzione a una delle criticità che ormai tengono sotto scacco la nostra amata Sicilia. Non possiamo continuare a subire. Dobbiamo passare dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione, dotando la Sicilia di un nuovo modello di gestione del territorio”, conclude De Luca.