Incendi a Taormina, Alibrandi (Cisl): “grazie a vigili del fuoco e volontari, evitata una tragedia”

“È doveroso ringraziare tutti gli uomini dei vigili del fuoco, della forestale, forze dell’ordine, polizia locale, volontari e della protezione civile che sono intervenuti ieri per domare l’incendio che si è sviluppato a Taormina. Si è sfiorata la tragedia, evitata solo per il loro impegno e la capacità di affrontare le emergenze”. È il pensiero del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi dopo l’incendio che ieri ha devastato larghe porzioni del territorio di Taormina. “Ci auguriamo che arrivino al più presto le risorse per mettere in sicurezza quella parte di territorio adesso sfregiata dalle fiamme e che, alle prime piogge abbondanti autunnali, rischia di diventare un pericolo anche in termini di dissesto idrogeologico”, evidenzia.

Ma il fenomeno degli incendi, negli ultimi giorni, ha interessato tutta la valle dell’Alcantara. “Se gli incendi dovessero essere davvero di origine dolosa – sottolinea Alibrandi – confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per dare un segnale deciso a tutti coloro che appiccano il fuoco provocando danni importanti a tutto il territorio e mettendo a rischio anche la popolazione”.