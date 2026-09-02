Inaugurazione SS 284 Adrano-Bronte, Gullotta: “opera da sola non basta, servono sanità, servizi e sicurezza”

A seguito dell’inaugurazione del II lotto della nuova Ss 284 fra Bronte ed Adrano, il sindaco avv. Giuseppe Gullotta ha affermato: “l’inaugurazione del nuovo tratto della Bronte – Adrano costituisce un tassello cruciale per l’attrattività del territorio, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e favorire il rientro dei giovani. Tuttavia senza un’organica visione strategica anche quest’opera non assolverebbe a pieno la propria funzione. Diventa prioritario affiancare a questa infrastruttura il rafforzamento dei presidi sanitari, l’efficienza dei servizi e la tutela della sicurezza, per la quale prosegue un’intensa sinergia tra la Prefettura, il Comune e le Forze dell’Ordine.

L’impegno istituzionale deve tradursi in progettualità condivise, anche in seno all’Unione dei Comuni, progettualità atte a promuovere soluzioni innovative in grado di innescare un volano di crescita economica e nuova occupazione sia per chi desidera ritornare, sia per chi ha scelto di rimanere“.