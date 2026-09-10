In Calabria arrivano i cardio check up: le farmacie specializzate come hub di prossimità per la prevenzione cardiovascolare

La farmacia si conferma un presidio di salute sempre più vicino ai cittadini. In Calabria arriva l’iniziativa Cardio Check Up, il programma di screening promosso da Farmacie Specializzate, network di Unifarco Laboratori, dedicato alla prevenzione del rischio cardiovascolare. Dal 7 settembre al 17 ottobre, nelle farmacie aderenti sarà possibile richiedere il controllo a un prezzo agevolato, mentre nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre il check up e la consulenza del farmacista saranno offerti gratuitamente. L’obiettivo dell’iniziativa è rendere più accessibili i controlli sulla salute del cuore, favorendo una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio che possono svilupparsi nel tempo anche senza sintomi evidenti. Conoscere alcuni parametri fondamentali può aiutare i cittadini a modificare gli stili di vita e, quando necessario, rivolgersi al medico per ulteriori approfondimenti.

Il progetto nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo della farmacia come luogo di prossimità per la salute, dove il rapporto diretto tra farmacista e cittadino può diventare uno strumento importante per intercettare precocemente situazioni di rischio. “L’obiettivo dei Cardio Check Up è rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alle persone, favorendo una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio cardiovascolare. La farmacia è un presidio sanitario di prossimità fondamentale e il farmacista, grazie alla sua competenza e alla relazione di fiducia con le persone, può svolgere un ruolo sempre più importante nella prevenzione. Promuovere iniziative come questa significa valorizzarne la professionalità e contribuire a costruire percorsi di salute orientati alla prevenzione e a una longevità in salute”, spiega Luigi Corvi, President di Unifarco.

Malattie cardiovascolari, i numeri confermano l’importanza della prevenzione

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia. Secondo i dati disponibili, nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno provocato oltre 206.000 decessi, pari a circa il 31% del totale. I dati della sorveglianza ISS PASSI 2023-2024 evidenziano inoltre come il 40% degli adulti tra 18 e 69 anni presenti almeno tre fattori di rischio cardiovascolare. Nella fascia d’età tra 35 e 74 anni analizzata nel biennio 2023-2024, la pressione elevata o il trattamento antipertensivo interessano il 49% degli uomini e il 37% delle donne. Numeri che confermano la necessità di aumentare le occasioni di informazione, controllo e prevenzione direttamente sul territorio, rendendo più semplice per i cittadini monitorare il proprio stato di salute.

Anche in Calabria i dati richiamano l’importanza della prevenzione cardiovascolare. Secondo la Italian Health Examination Survey – Progetto CUORE dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2023, su un campione regionale di 201 persone tra 35 e 74 anni, la pressione arteriosa elevata riguarda il 39% degli uomini e il 33% delle donne. Considerando anche le persone sottoposte a trattamento antipertensivo, le percentuali salgono al 50% negli uomini e al 55% nelle donne. Tra coloro ai quali è stata rilevata una pressione elevata, il 28% degli uomini e il 27% delle donne non era consapevole della propria condizione. Per quanto riguarda il peso corporeo, il 40% degli uomini e il 36% delle donne risulta in sovrappeso, mentre l’obesità interessa rispettivamente il 32% e il 28% della popolazione analizzata.

Come funziona il Cardio Check Up

Il Cardio Check Up Base permette una prima valutazione del profilo di rischio attraverso un questionario cardiovascolare, la misurazione della circonferenza addominale, della pressione arteriosa e della glicemia. L’analisi combinata dei parametri consente al farmacista di offrire un primo orientamento personalizzato, richiamando l’attenzione sui principali fattori modificabili attraverso corretti stili di vita e prevenzione. Durante il mese dedicato alla salute del cuore, il servizio sarà disponibile a prezzo scontato. Nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre, invece, nelle Farmacie Specializzate aderenti il Cardio Check Up Base e la consulenza del farmacista saranno gratuiti. Accanto al controllo base sarà inoltre possibile effettuare, a tariffa agevolata, il Cardio Check Up Plus, un’analisi più approfondita accompagnata dalla consulenza personalizzata del farmacista per chi desidera un monitoraggio più dettagliato della propria salute cardiovascolare.

Anche in Calabria le farmacie aderenti aprono le porte ai cittadini per offrire un accesso semplice e strutturato alla valutazione dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Nella regione aderisce all’iniziativa una farmacia: il Cardio Check Up Base sarà disponibile dal 7 settembre al 17 ottobre presso la Farmacia Domenico Scerrra SNC di Reggio Calabria, con possibilità di usufruire gratuitamente del servizio nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre, secondo disponibilità e modalità di prenotazione definite dalla farmacia.

Unifarco e Farmacie Specializzate, il progetto per la salute di prossimità

Unifarco Laboratori, società benefit fondata nel 1982, opera nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione alle farmacie di prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici, dispositivi medici, make-up e alimenti funzionali. Con sede a Santa Giustina, in provincia di Belluno, il gruppo serve oltre 6.800 farmacie in Europa attraverso diversi brand e una rete internazionale. Il network Farmacie Specializzate, nato nel 2013, riunisce oltre 700 farmacie clienti di Unifarco distribuite sul territorio nazionale. La rete si basa sulla formazione e sulla specializzazione dei farmacisti in quattro aree principali: Detox, Aging, Cardio e Dermo, con percorsi dedicati alla prevenzione, allo screening e alla promozione di corretti stili di vita. Attraverso iniziative come i Cardio Check Up, la farmacia rafforza così il proprio ruolo di punto di riferimento quotidiano per la salute, portando la prevenzione sempre più vicino alle persone.