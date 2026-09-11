Il Tenente Tancredi Altavilla assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Catanzaro

Cambio al vertice per il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Catanzaro. Il Tenente Tancredi Altavilla ha ufficialmente assunto il Comando del reparto, strategico per il controllo del territorio e l’attività investigativa nel capoluogo. Trentenne, originario di Latiano (BR), l’Ufficiale vanta un solido e rigoroso profilo accademico. Nel corso dei suoi studi ha conseguito le lauree in Giurisprudenza e in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Il suo percorso di formazione militare, svoltosi dal 2019 al 2024, lo ha visto prima frequentare la storica Accademia Militare di Modena e, successivamente, perfezionare la preparazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

Prima di approdare in Calabria, il Tenente Altavilla ha maturato una significativa esperienza nella Capitale, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma. Al Tenente Altavilla, ora chiamato a guidare un assetto fondamentale per la sicurezza della comunità catanzarese, i più sinceri auguri di un proficuo e buon lavoro per la nuova sfida professionale intrapresa.