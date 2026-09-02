Il Tenente Luca Pietrangeli nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Rogliano

Nella giornata odierna, il Tenente Luca Pietrangeli lascia il Comando della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, per apprestarsi ad assumere l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Rogliano (CS). L’Ufficiale, nel corso del quadriennio trascorso, ha guidato con umanità e generosa professionalità la Sezione Radiomobile, presidio fondamentale per il controllo del territorio catanzarese e il pronto intervento in città. Il Tenente Pietrangeli ha preso parte personalmente ai più delicati interventi di ordine e sicurezza pubblica che si sono susseguiti, notte e giorno, tra Catanzaro e zone limitrofe.

Oltre a rappresentare un insostituibile punto di riferimento per i suoi Carabinieri, ha anche preso parte a numerose iniziative promosse dal Comando Provinciale, in particolare nello svolgimento dei cicli di conferenze in tema di “Cultura della Legalità” svolti all’interno degli istituti scolastici della provincia, incontrando centinaia di studenti per sensibilizzarli su tematiche di primaria attualità ed importanza, fra tutte la sicurezza stradale. Al Tenente Pietrangeli vanno il ringraziamento della collettività per quanto fatto e i più sentiti auguri per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire al Comando della Compagnia di Rogliano, nel segno della continuità dei valori e delle tradizioni dell’Arma dei Carabinieri.