Il Tenente Alessandro Coccia lascia il Comando del Nucleo Operativo di Soverato

Il Tenente Alessandro Coccia lascia il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato per iniziare la nuova esperienza professionale e lavorativa, quale Comandante del Nucleo Operativo Ecologico del capoluogo. In questi due anni, trascorsi al servizio della collettività di Soverato e dintorni, il Tenente Coccia si è distinto per i numerosi risultati conseguiti, unitamente ai suoi collaboratori, nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Ha capeggiato i principali servizi di ordine e sicurezza pubblica della città, contribuendo a dare seguito agli indirizzi del Comando Provinciale di Catanzaro nel monitoraggio di frequenti fenomeni connessi alla movida giovanile e alla circolazione di sostanze stupefacenti. Si è speso con generosità anche a favore dei giovani del territorio, partecipando a numerosi incontri con centinaia di studenti per la diffusione della cultura della legalità. Al Tenente Coccia va l’augurio di buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico e la gratitudine della collettività e dei superiori gerarchici per quanto fatto.