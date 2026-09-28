Il talento calabrese Giulio De Carlo trionfa al Concorso Internazionale di Composizione Corale di Granada

Un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale dà lustro alla comunità artistica e culturale della città di Catanzaro. Il maestro e compositore Giulio De Carlo si è aggiudicato il primo premio della Categoria A alla seconda edizione del Concurso Internacional de Composición Coral de Granada. A conquistare la giuria internazionale è stata l’opera Casida de la Rosa, una raffinata composizione strutturata sui versi del celebre poeta spagnolo Federico García Lorca. A esprimere profonda soddisfazione a nome dell’amministrazione comunale è l’Assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi.

“Accogliamo con immenso orgoglio la notizia dello straordinario successo conseguito dal maestro Giulio De Carlo a Granada. Vincere un riconoscimento di questo calibro in un contesto internazionale così competitivo non è soltanto una vittoria personale per Giulio, a cui vanno le mie più sentite ed entusiaste congratulazioni, ma rappresenta un motivo di lustro per l’intera Città di Catanzaro. A Giulio De Carlo va il ringraziamento dell’amministrazione e della cittadinanza tutta per continuare a portare in alto il nome di Catanzaro nei contesti culturali più prestigiosi d’Europa”, sottolinea l’assessore.