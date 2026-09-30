Il sindacato Confintesa Funzione Pubblica nomina il nuovo Segretario Provinciale per Reggio Calabria | NOME

L’Organizzazione Sindacale Confintesa Funzione Pubblica comunica l’elezione del nuovo Segretario Provinciale per la Provincia di Reggio Calabria, nella persona di Tiziana Munafò, già Avvocato e Dirigente Sindacale di comprovata esperienza nel settore. La sua designazione rappresenta un momento di rafforzamento dell’organizzazione sul territorio e si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento della presenza di Confintesa FP a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nel settore pubblico. A supporto del nuovo Segretario Provinciale verrà costituito un Direttivo composto da Dirigenti e rappresentanti sindacali di ragguardevole competenza, espressione delle diverse realtà professionali e dei vari comparti della Funzione Pubblica.

La struttura territoriale ha il compito di rafforzare l’attività sindacale, mantenendo un’attenzione costante verso le esigenze dei dipendenti pubblici. L’obiettivo è l’ascolto dei lavoratori, la loro assistenza e rappresentanza, il confronto con le istituzioni, le amministrazioni locali e le parti sociali sulle principali questioni che riguardano il lavoro ed i servizi ai cittadini.

“Occorre costituire nuova linfa – dichiara il neoeletto Segretario Provinciale – rafforzando la presenza di ConfintesaFP nella nostra provincia e costruendo un’organizzazione sempre più vicina alle lavoratrici ed ai lavoratori. La tutela dei diritti, la dignità del lavoro pubblico ed il miglioramento delle condizioni lavorative rappresentano le direttrici sulle quali intendiamo concentrare il nostro impegno, mettendo a disposizione competenze ed esperienza, per un’azione sindacale concreta ed incisiva”.

A farle eco è l’intervento del Segretario Generale Territoriale di Confintesa Renato Raffa. “L’elezione del nuovo Segretario Provinciale rappresenta un tassello fondamentale per il radicamento e la crescita di Confintesa sull’intero territorio della Città Metropolitana. Come struttura confederale, garantiamo il massimo supporto al nuovo Segretario Provinciale della Funzione Pubblica. La nostra sede di via Nicola Furnari n. 44 non è una semplice sigla astratta o un riferimento formale ma una struttura viva, fatta di persone competenti, pronte all’ascolto ed alla ricerca di soluzioni. Chiunque varcherà la nostra porta troverà un volto, una voce, una vicinanza concreta e la certezza che la propria dignità ed i propri diritti sono la nostra priorità”.