Il silenzio di chi r-esiste: nei borghi della Calabria il tempo si ferma, ma la vita non si arrende

Una riflessione sul volto più fragile e autentico delle aree interne della Calabria, dove il silenzio non coincide con l’abbandono, ma diventa il segno di una resistenza quotidiana. Elia Fiorenza ha scritto alla redazione di StrettoWeb una riflessione sui piccoli paesi rimasti sospesi tra spopolamento e speranza, tra la memoria di chi resta e il coraggio di chi sceglie ancora di custodire luoghi, tradizioni e comunità. La riportiamo integralmente di seguito.

Il tempo che resta

“C’è un silenzio, nelle aree interne della Calabria, che non va confuso con il vuoto. È piuttosto una sospensione, il fiato trattenuto di paesi che hanno visto andare via i figli e sono rimasti a custodire ciò che resta con una fedeltà quasi liturgica.

La farmacia, la macelleria, la bottega di prima necessità. Bastano queste poche soglie aperte a tenere in piedi l’anatomia di un paese. Il tabacchino cede il passo al distributore automatico, piccola resa che dice più di ogni statistica sullo spopolamento. Eppure la vita, quella vera, continua a battere secondo un ritmo antico quanto la terra che la genera.

All’alba si muovono i pendolari, gli studenti diretti verso le scuole dei centri maggiori, i contadini che tornano all’orto o alle bestie come si torna a una preghiera. È un’liturgia delle ore che nessun orologio moderno saprebbe scandire con altrettanta precisione. La domenica, il megafono della chiesa porta la messa fin dentro le case vuote, e quella voce che rimbalza tra i vicoli deserti è forse l’ultima forma di comunità che ancora si dà per scontata.

Il primo pomeriggio inghiotte tutto. Ma è un silenzio che prepara, non che consuma. Al crepuscolo il paese si riapre timidamente, un anziano che passeggia, una porta che si socchiude, la luce che cambia sui muri di pietra. E la sera arriva il momento vero, quello del bar, dove i pochi giovani rimasti si ritrovano attorno a un amaro e a due parole scambiate come reliquie. Non è nostalgia del tempo lento. È resistenza. Perché va detto senza retorica: restare in questi luoghi non è una scelta pittoresca, è un atto di coraggio quotidiano. Gli anziani portano la memoria come un peso e come un dono insieme. I giovani vivono sospesi tra la speranza di un lavoro che dia senso al restare e la tentazione, sempre pronta, di partire come hanno fatto tutti gli altri. In mezzo a questa sospensione si gioca il destino di un intero pezzo di Calabria.

Ma proprio in questa fragilità abita qualcosa di prezioso. Un aperitivo al bar del paese, un saluto scambiato nella piazza vuota, la messa che arriva dal megafono fino all’ultima casa isolata: sono gesti minimi che tengono insieme un tessuto che altrove si è già sfilacciato. Chi resta non lo fa per rassegnazione, ma perché sente che in quei pochi metri di strada, in quella farmacia, in quel bar, si gioca ancora qualcosa di vivo.

Le aree interne della Calabria non chiedono compassione. Chiedono di essere guardate per quello che davvero sono: non paesaggi del passato, ma trincee silenziose dove ogni giorno, senza clamore, si combatte una battaglia per continuare a esistere“.