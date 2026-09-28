Il Qatar proroga l’emergenza gas: la crisi di Hormuz si allunga e l’Europa teme un inverno più difficile

La crisi energetica legata allo Stretto di Hormuz si allunga e il mercato del gas naturale liquefatto (GNL) entra in una fase di crescente incertezza. La compagnia statale del Qatar QatarEnergy ha infatti deciso di prorogare la clausola di “force majeure” sui contratti di fornitura, confermando che le difficoltà nel trasporto del gas attraverso una delle rotte marittime più strategiche al mondo non sono destinate a risolversi nel breve periodo.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, alcuni clienti internazionali hanno ricevuto nuove comunicazioni relative alla sospensione o al rinvio delle consegne. Tra questi anche Edison, uno dei principali operatori energetici europei, per il quale le cancellazioni delle forniture sarebbero state estese fino al mese di dicembre. Per il Pakistan, invece, la proroga riguarderebbe le consegne fino a novembre.

La decisione di QatarEnergy rappresenta un segnale importante per il mercato globale del gas: Doha considera ancora critica la situazione nello Stretto di Hormuz, un corridoio fondamentale per il commercio internazionale di energia.

Lo Stretto di Hormuz, il passaggio chiave per il GNL mondiale

Lo Stretto di Hormuz è uno dei punti più strategici per il sistema energetico globale. Attraverso questo tratto di mare, situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, transitano ogni giorno enormi quantità di petrolio e gas destinati ai mercati di tutto il mondo.

Per il settore del GNL, la sua importanza è ancora maggiore: normalmente circa un quinto del gas naturale liquefatto globale passa attraverso questa rotta. Il Qatar, in particolare, è uno dei Paesi maggiormente esposti perché la quasi totalità delle sue esportazioni via nave deve attraversare Hormuz prima di raggiungere i clienti internazionali.

La limitazione dei traffici nello Stretto ha quindi un impatto diretto sulle forniture, soprattutto verso i Paesi che dipendono maggiormente dal gas importato via mare.

Impianti di Ras Laffan danneggiati: persa una quota significativa della capacità qatariota

A complicare ulteriormente il quadro ci sono i danni subiti dal grande polo industriale di Ras Laffan, il principale centro del Qatar per la produzione e l’esportazione di GNL.

Gli attacchi che hanno interessato l’impianto hanno causato la perdita temporanea di circa 12,8 milioni di tonnellate annue di capacità produttiva, una quantità equivalente a circa il 17% delle esportazioni di GNL del Qatar.

La situazione potrebbe non essere risolta rapidamente: secondo le valutazioni riportate, il ripristino completo delle strutture danneggiate potrebbe richiedere anni, con conseguenze che rischiano di protrarsi ben oltre l’attuale fase di emergenza.

La riduzione della capacità produttiva, sommata alle difficoltà logistiche nello Stretto di Hormuz, rende il mercato internazionale del gas più fragile e aumenta la pressione sui Paesi importatori.

L’Europa guarda all’inverno con maggiore preoccupazione

Tra le aree più esposte c’è l’Europa, che negli ultimi anni ha aumentato il ricorso al GNL per compensare la riduzione delle forniture di gas attraverso i gasdotti tradizionali. La proroga della force majeure di QatarEnergy arriva in un momento delicato: il continente si prepara alla stagione fredda con scorte inferiori alla media e con una crescente competizione internazionale per assicurarsi i carichi disponibili sul mercato globale.

La domanda di gas potrebbe aumentare nei mesi invernali a causa dei consumi domestici e industriali, mentre la disponibilità di forniture alternative resta legata alla capacità di altri grandi esportatori di incrementare rapidamente la produzione.

In questo scenario, ogni riduzione dell’offerta qatariota può avere ripercussioni sui prezzi del gas europeo, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulle strategie energetiche dei governi.

Il mercato globale del gas entra in una nuova fase di tensione

La vicenda di QatarEnergy evidenzia quanto il sistema energetico mondiale resti vulnerabile agli eventi geopolitici e alle interruzioni delle principali rotte commerciali.

Il Qatar è uno dei maggiori esportatori mondiali di gas naturale liquefatto e la sua capacità produttiva ha un ruolo centrale nell’equilibrio tra domanda e offerta. Un prolungamento delle difficoltà a Hormuz potrebbe spingere i Paesi importatori a cercare nuovi fornitori, aumentando la pressione su mercati già caratterizzati da forte concorrenza.

Per l’Europa, la questione non riguarda soltanto il prezzo del gas, ma anche la sicurezza energetica in vista dei prossimi mesi. La combinazione tra problemi logistici, riduzione della capacità produttiva e maggiore competizione internazionale potrebbe rendere il prossimo inverno una fase particolarmente delicata per il sistema energetico continentale.