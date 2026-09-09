Il paradosso di Catanzaro: scuole chiuse per un “caldo killer” che la prossima settimana non ci sarà più! Dilaga la psicosi

Siamo di fronte all’ennesimo episodio in cui la realtà viene totalmente stravolta dalla burocrazia. Nel capoluogo calabrese è bastato il solo spettro del clima estivo per spingere l’amministrazione comunale a un passo indietro senza precedenti. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha infatti emanato un provvedimento che impone la sospensione anticipata delle attività scolastiche ed educative alle ore 13:00 a partire da lunedì 14 e fino a sabato 19 settembre 2026. L’atto, redatto ufficialmente per tutelare la salute degli alunni e del personale docente di fronte a un ipotetico disagio termico, coinvolge la totalità delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l’infanzia. La misura è stata caldeggiata dai dirigenti scolastici nell’ambito dei tavoli tecnici tenutisi presso l’assessorato alla Pubblica istruzione, sostenendo che l’assenza di impianti di ventilazione renda invivibili le aule nelle ore pomeridiane.

La smentita dei termometri: le previsioni meteo a Catanzaro dicono altro

L’aspetto sconcertante dell’intera vicenda emerge non appena si consultano i bollettini ufficiali. La riapertura delle scuole in Calabria, calendarizzata per martedì 15 settembre 2026, avverrà sotto un cielo del tutto mite e con un quadro climatico che non presenta alcuna traccia di ondata di calore. Stando alle previsioni meteo per Catanzaro, la settimana in questione vedrà le temperature massime stabilizzarsi attorno ai 24-25 gradi centigradi, mentre le temperature minime scenderanno ampiamente al di sotto dei 15 gradi nelle prime ore del mattino. Ci si trova, nei fatti, di fronte a valori persino inferiori alle medie stagionali del periodo, caratterizzati da una piacevole escursione termica e da un clima tipicamente inizio-autunnale. Definire eccezionali o pericolose temperature che a stento toccano i 25 gradi diurni significa travisare completamente la realtà dei fatti e confondere una normale giornata di settembre con l’emergenza di metà agosto.

La trappola della psicosi climatica e la demagogia delle istituzioni

Questa decisione trasforma la macchina amministrativa nel megafono di una psicosi sociale sul caldo priva di fondamento scientifico. Invece di basarsi su rilevamenti meteo oggettivi, il Comune di Catanzaro ha preferito assecondare le ansie collettive, licenziando un’ordinanza farsa che serve unicamente a scaricare le responsabilità ed esibire un’apparente attenzione verso la cittadinanza. La politica cittadina cade così nella trappola della demagogia, scambiando il fisiologico decorso della stagione per un cataclisma imminente. Governance e buonsenso politico imporrebbero di valutare i dati reali prima di interrompere servizi pubblici essenziali, anziché farsi trascinare dall’allarmismo imperante che finisce per paralizzare la vita quotidiana della città al primo alito di vento mite.

Il prezzo pagato dalle famiglie e dal diritto allo studio dei giovani

I danni concreti di questo corto circuito organizzativo ricadono direttamente sulla comunità. La continuità didattica subisce una pesante mutilazione proprio nei primissimi giorni di lezione, un momento cruciale per l’organizzazione delle classi e per l’avvio dei programmi di studio. Sospendere le attività pomeridiane significa privare i ragazzi di fondamentali spazi di socialità dei ragazzi, crescita e confronto educativo, trasmettendo un messaggio di resa ingiustificata di fronte a difficoltà del tutto inesistenti. Allo stesso tempo, si consuma un dramma silenzioso nell’organizzazione quotidiana delle famiglie di Catanzaro. I genitori lavoratori, costretti a riorganizzare i propri turni di lavoro con un preavviso minimo per ritirare i figli da scuola alle 13:00, vengono abbandonati a se stessi senza alcuna alternativa di conciliazione vita-lavoro.

Un’ammissione di impotenza sull’edilizia scolastica cittadina

L’argomentazione secondo cui le strutture non sarebbero in grado di garantire un ambiente idoneo a 25 gradi suona come una resa ingiustificata. Invocare l’assenza di adeguato raffrescamento per giustificare una chiusura anticipata con temperature da piena primavera rivela lo stato di abbandono dell’edilizia scolastica locale. Se gli edifici scolastici del capoluogo non sono in grado di offrire un microclima vivibile persino quando fuori fa fresco, il problema non è il clima, ma la cronica mancanza di manutenzione dei plessi e l’assenza di pianificazione nell’adeguamento delle infrastrutture pubbliche. Trasformare le carenze strutturali del Comune in un’emergenza meteorologica inventata è una scorciatoia che il territorio non può più permettersi.