Il Palermo presenta una nuova maglia, ma con una novità nostalgica: il bellissimo richiamo storico a un logo del passato | DETTAGLI

Puma e Palermo hanno presentato il nuovo Neon Kit per la stagione 2026/2027, una maglia pensata per raccontare l’anima del club siciliano attraverso un equilibrio tra tradizione e rinnovamento. Il concept scelto per la nuova divisa ruota attorno al claim “Old Soul, New Energy”, una filosofia che punta a valorizzare la storia del Palermo reinterpretandola con un linguaggio contemporaneo fatto di energia, luce e modernità. Uno degli elementi più significativi del nuovo kit è il ritorno, per la prima volta nella storia recente del club, del logo del 1987, scelto nella stagione che celebra il quarantesimo anniversario di quel simbolo.

Lo storico scudo con le bande diagonali e la prima aquila rivolta verso destra, simbolo del movimento verso il futuro, viene riproposto in una versione aggiornata: una forma più semplice, monocromatica e senza scritte, pensata per dialogare con l’estetica attuale. Il nuovo Neon Kit nasce proprio dall’incontro tra passato e futuro, trasformando l’identità storica del Palermo in un elemento capace di rinnovarsi senza perdere il proprio legame con la città e con la propria tradizione.

Il design della nuova maglia si basa sul contrasto tra la tonalità Flat Dark Gray della base e gli accenti luminosi Team Light Pink ed Electric Peppermint, colori che richiamano il mondo delle luci al neon. Il colletto alla coreana e i profili delle maniche rifiniti in Electric Peppermint contribuiscono a rendere il kit dinamico e riconoscibile, con un’estetica capace di unire eleganza e spirito contemporaneo.

Tecnologia Puma e attenzione alla sostenibilità

La nuova maglia del Palermo FC presenta una vestibilità regular ed è realizzata con tessuti composti al 100% da poliestere riciclato. Il kit integra la tecnologia Puma dryCELL, un sistema studiato per la gestione dell’umidità e per mantenere il corpo asciutto durante l’attività sportiva. La divisa è inoltre sviluppata con la tecnologia RE:FIBRE e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati, confermando l’impegno del club e del marchio sportivo verso una produzione più sostenibile.

Una maglia pensata non soltanto per il campo, ma anche per l’utilizzo quotidiano, capace di rappresentare i valori del Palermo attraverso design, innovazione e rispetto per l’ambiente. Il nuovo Neon Kit del Palermo FC 2026/2027 è disponibile negli store ufficiali del club rosanero e presso una selezione di rivenditori autorizzati.