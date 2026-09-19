Il Palermo di Inzaghi non si ferma più: Padova KO in rimonta, Vavassori nel finale fa esplodere il Barbera e porta i rosanero in vetta!

Il Palermo continua a correre e firma un’altra giornata da protagonista al Renzo Barbera. I rosanero battono il Padova 2-1 in rimonta nella quinta giornata di Serie B e conquistano la vetta solitaria della classifica, confermando un avvio di stagione straordinario sotto la guida di Filippo Inzaghi. Una vittoria dal peso enorme, arrivata al termine di una partita complicata, nella quale il Palermo ha saputo reagire dopo lo svantaggio iniziale e ribaltare il risultato grazie alla serata da protagonista assoluto di Dominic Vavassori, autore di una doppietta decisiva. Con questi tre punti i rosanero mantengono l’imbattibilità in campionato e si prendono il primo posto in solitaria.

Padova avanti, poi la rimonta firmata da Vavassori

Il match del Barbera sembrava essersi complicato subito per il Palermo. Il Padova, infatti, è riuscito a trovare il vantaggio nei primi minuti con Pastina, costringendo i rosanero a inseguire davanti al proprio pubblico. La squadra di Inzaghi, però, non ha perso equilibrio né convinzione. Il Palermo ha aumentato progressivamente la pressione, ha trovato il pareggio prima dell’intervallo con Vavassori e nella ripresa ha continuato a cercare il gol della vittoria. Il momento decisivo è arrivato nel finale: ancora Vavassori, dopo un dribbling di grande qualità, ha trovato la rete del definitivo 2-1 facendo esplodere il Barbera. Una giocata da campione che ha regalato al Palermo tre punti pesantissimi e una vittoria dal valore simbolico enorme.

Vavassori uomo copertina: doppietta e Barbera in festa

La copertina della serata è tutta per Dominic Vavassori. L’attaccante rosanero si è preso il ruolo di protagonista assoluto con una doppietta che ha trasformato una gara difficile in un successo fondamentale. Il primo gol ha rimesso in equilibrio la sfida, il secondo ha regalato il sorpasso definitivo e ha acceso l’entusiasmo di un Barbera che continua a vivere un rapporto speciale con questa squadra. La rete arrivata nei minuti finali ha rappresentato il simbolo della mentalità del Palermo di Inzaghi: una squadra che non molla mai e che continua a trovare soluzioni nei momenti più delicati.

Un cammino perfetto in casa: cinque vittorie su cinque al Barbera

Il successo contro il Padova conferma anche un dato impressionante: il rendimento casalingo del Palermo è fin qui praticamente impeccabile. In Serie B sono arrivate tre vittorie su tre al Barbera, con il pubblico rosanero che sta diventando uno dei grandi punti di forza della squadra. A queste si aggiungono anche le due vittorie conquistate in Coppa Italia contro Lecce e Mantova, per un totale di cinque successi consecutivi tra le mura amiche. Un percorso che racconta la solidità della formazione di Inzaghi e la capacità di trasformare lo stadio di casa in una vera fortezza.

Dopo cinque giornate il bilancio del Palermo è quello di una squadra ancora imbattuta, capace di affrontare anche le difficoltà con carattere e qualità. La rimonta contro il Padova rappresenta un ulteriore segnale di maturità: non solo una vittoria, ma la dimostrazione di una squadra che sa soffrire, reagire e colpire nei momenti decisivi. Il Palermo di Inzaghi si gode così il primato solitario e guarda avanti con entusiasmo, trascinato da un gruppo che continua a regalare emozioni ai propri tifosi e da un Barbera sempre più protagonista.

Risultati Serie B, 5ª giornata

Venerdì 18 settembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Cesena 1-1

Sabato 19 settembre

Ore 15:00

Carrarese-Benevento 0-1

Cremonese-Entella 0-0

Palermo-Padova 2-1

Ore 17:15

Sampdoria-Catanzaro

Ore 19:30

Ascoli-Avellino

Domenica 20 settembre

Ore 15:00

Arezzo-Südtirol

Verona-L.R. Vicenza

Ore 17:15

Mantova-Pisa

Ore 19:30

Modena-Empoli

Classifica Serie B

Palermo 13* Mantova 10 Sudtirol 8 Avellino 7 Padova 7* Modena 7 Ascoli 7 Cesena 7* Benevento 7* Arezzo 6 Pisa 6 Empoli 6 Vicenza 5 Cremonese 5* Entella 5* Verona 4 Catanzaro 3 Juve Stabia 3* Sampdoria 1 Carrarese 1*

Prossimo turno Serie B, 6ª giornata

Venerdì 9 ottobre

Ore 20.30

Avellino-Sampdoria

Sabato 10 ottobre

Ore 15.00

Benevento-Cesena

Empoli-Palermo

Entella-Juve Stabia

Sudtirol-Ascoli

Ore 17.15

Vicenza-Pisa

Ore 19.30

Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15.00

Catanzaro-Mantova

Ore 17.15

Padova-Carrarese

Ore 19.30

Modena-Verona