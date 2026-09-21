Il messinese Giovanni Remigare conquista l’Excellence Awards 2026

Un riconoscimento che arriva al termine di un lungo percorso professionale, fatto di giornalismo, televisione, radio e soprattutto di tanti eventi raccontati e condotti con passione. Giovanni Remigare ha ricevuto a Catania l’“Excellence Awards 2026 – Eccellenza per il Giornalismo e la Conduzione”, uno dei riconoscimenti inseriti nel prestigioso Wonder Festival. Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, presentatore di eventi e spettacoli, Remigare “ha costruito negli anni un percorso professionale caratterizzato dalla capacità di muoversi tra informazione, intrattenimento e grandi manifestazioni dal vivo. Piazze, teatri, palazzetti e importanti eventi sono diventati il suo naturale palcoscenico, con una presenza sempre orientata al racconto e al rapporto diretto con il pubblico”, c’è scritto in una nota.

Un percorso di oltre sedici anni nel mondo della comunicazione e della conduzione, durante il quale Remigare “ha presentato quasi 400 eventi tra concerti, festival, spettacoli, talk show ed eventi istituzionali, affiancando all’attività sul palco quella giornalistica, televisiva e radiofonica”. A Catania è arrivata così una nuova importante tappa di questo percorso. Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: “per la professionalità e il continuo impegno nel raccontare gli eventi con empatia, professionalità e ritmo”.

Parole che racchiudono un modo preciso di intendere il proprio lavoro: non soltanto presentare, ma saper raccontare ciò che accade, creare un rapporto con il pubblico e accompagnare ogni evento attraverso voce, energia ed emozione. Visibilmente emozionato, Giovanni Remigare ha dedicato il riconoscimento alla propria famiglia e a tutte le persone che hanno accompagnato il suo cammino professionale: “sono felice e orgoglioso di aver vinto questo premio. È un riconoscimento che mi lusinga e che, lo ammetto, non mi aspettavo. Lo dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, che mi è sempre stata vicina e che ha condiviso con me sacrifici, soddisfazioni, momenti belli e momenti più difficili di questo lungo percorso”.

Remigare ha voluto rivolgere un ringraziamento a chi, nel corso degli anni, gli ha dato fiducia affidandogli la conduzione dei propri eventi

Remigare ha poi voluto rivolgere un ringraziamento a chi, nel corso degli anni, gli ha dato fiducia affidandogli la conduzione dei propri eventi: “ringrazio tutte le persone, le amministrazioni, le organizzazioni e gli artisti che in questi anni mi hanno scelto per presentare e condurre eventi e spettacoli e tutti coloro che continueranno a farlo. Ogni volta che salgo su un palco sento la responsabilità e, allo stesso tempo, la fortuna di poter fare un lavoro che amo”.

“Un premio che, dunque, rappresenta non soltanto un riconoscimento al lavoro svolto, ma anche un momento di riflessione su una carriera costruita passo dopo passo, attraverso esperienze diverse e centinaia di eventi. Credo che questo premio rappresenti anche la chiusura di un cerchio – ha aggiunto Remigare – ma non certamente la fine di un percorso. Anzi. Lo considero uno stimolo a continuare a studiare, a migliorarmi e ad affrontare nuove sfide. Ho ancora tanti progetti e tanta voglia di raccontare, presentare e mettermi in gioco”. “L’Excellence Awards 2026 va così ad aggiungersi alle esperienze di un professionista che ha fatto della comunicazione e della conduzione il filo conduttore della propria attività, con lo sguardo rivolto a nuove opportunità, nuovi palcoscenici e nuove storie da raccontare“, conclude la nota.