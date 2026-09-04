Il maestro rosarnese Arturo Messina entra nel Black Belt Book: rappresenterà l’Italia alla conferenza internazionale delle arti marziali in Brasile

Un prestigioso riconoscimento internazionale arricchisce il percorso del Maestro Arturo Messina, 7° Dan di Rosarno, fondatore del Team Messina e punto di riferimento nel mondo del karate e della kickboxing. Il maestro calabrese ha rappresentato l’Italia alla 5ª Conferenza Nazionale Black Belt, svoltasi a São Bernardo do Campo, nello Stato di San Paolo, in Brasile, uno degli appuntamenti più importanti del panorama mondiale delle arti marziali.

L’intervento di Messina è stato trasmesso in videoconferenza su un maxischermo davanti al pubblico presente in sala ed è stato seguito da centinaia di maestri, atleti e appassionati provenienti da numerose nazioni. La conferenza ha riunito alcuni dei più autorevoli rappresentanti di discipline come Karate, Kickboxing, Jiu-Jitsu Brasiliano, Capoeira, Qwankido e altre specialità marziali, confermandosi un evento di grande prestigio internazionale.

Un messaggio dall’Italia davanti ai grandi nomi delle arti marziali mondiali

Alla manifestazione hanno preso parte importanti esponenti del settore, tra cui maestri di fama mondiale come Francisco Filho, Nilton Nascimento, Daniel Lucena, Paulo Bartolo, Guto Rodrigues, Gutemberg Lins, Yeo Jin Kim, Antero Rodrigues, Evandro Crestani e Kaled Barros. Una giornata dedicata ai valori fondamentali delle arti marziali, dalla disciplina al rispetto, fino alla crescita personale e alla formazione attraverso lo sport. In questo contesto il Maestro Messina ha portato la propria esperienza e la propria storia, ricevendo un importante riconoscimento da parte della comunità marziale internazionale.

“È stato un privilegio poter rivolgere il mio messaggio a una platea composta da alcuni dei più autorevoli maestri del panorama marziale internazionale. Rappresentare l’Italia in un evento di questo livello è motivo di immenso orgoglio e una delle soddisfazioni più importanti della mia carriera. Porterò sempre nel cuore questa esperienza e l’accoglienza ricevuta dalla comunità marziale internazionale”, ha dichiarato il Maestro Messina.

L’ingresso nel Black Belt Book, il libro delle Cinture Nere in Brasile

L’appuntamento brasiliano assume un significato ancora più speciale per il maestro calabrese grazie a un ulteriore traguardo che segna la sua carriera. Dal 1° agosto, infatti, Arturo Messina entrerà a far parte del prestigioso Black Belt Book, il celebre libro delle Cinture Nere pubblicato in Brasile che raccoglie i percorsi dei più importanti maestri e combattenti di arti marziali a livello internazionale. Un riconoscimento che rappresenta la consacrazione di un cammino iniziato oltre quarant’anni fa, tra allenamenti, sacrifici, competizioni e insegnamento. Un percorso costruito giorno dopo giorno attraverso la passione per le arti marziali e la volontà di trasmetterne i valori alle nuove generazioni. “È un’emozione difficile da descrivere. È il sogno di quel bambino che, dopo oltre quarant’anni di allenamenti, sacrifici, gare e insegnamento, finalmente si realizza”.