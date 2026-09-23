Il Liceo Rechichi apre il nuovo anno scolastico con musica e danza: due spettacoli a Cinquefrondi e Polistena

Il Liceo Statale “G. Rechichi” inaugura il nuovo anno scolastico scegliendo la musica e l’espressione artistica come strumenti di dialogo con il territorio. Gli studenti dell’indirizzo Musicale e Coreutico saranno infatti protagonisti di due appuntamenti pubblici organizzati per condividere con cittadini e famiglie il percorso formativo maturato durante le attività scolastiche. Un’iniziativa che punta a valorizzare il talento dei ragazzi e a trasformare gli spazi cittadini in luoghi di incontro, cultura e partecipazione. Il progetto nasce dalla volontà dell’istituto di offrire alla comunità momenti di qualità attraverso il linguaggio universale della musica e della danza, mettendo in evidenza le competenze acquisite dagli studenti nei laboratori e nelle attività didattiche.

Primo appuntamento a Cinquefrondi, poi la replica a Polistena

Il primo evento si svolgerà giovedì 1° ottobre alle ore 17.00 nella suggestiva cornice di Piazza Castello a Cinquefrondi, grazie al patrocinio del Comune. La manifestazione rappresenterà un’occasione per assistere alle performance degli studenti del Liceo “G. Rechichi”, che proporranno un programma composto da esecuzioni musicali e brevi spettacoli di danza. L’iniziativa sarà poi replicata martedì 6 ottobre alle ore 17.00 presso l’Anfiteatro di Polistena, grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale, coinvolgendo anche la comunità polistenese in un momento di condivisione tra scuola, istituzioni e cittadini.

Gli appuntamenti rientrano in un percorso più ampio finalizzato a rafforzare il rapporto tra il Liceo “G. Rechichi” e le realtà istituzionali del territorio. Attraverso queste iniziative gli studenti avranno la possibilità di presentare pubblicamente il risultato del lavoro svolto quotidianamente nelle aule e nei laboratori, dimostrando come la scuola possa essere un centro attivo di produzione culturale e artistica. La musica e la danza diventano così strumenti di crescita personale, ma anche occasioni per creare un legame più forte tra le nuove generazioni e le comunità locali.

La dirigente Lucisano: “Un’occasione importante per i nostri studenti”

La dirigente scolastica del Liceo “G. Rechichi”, Carmela Lucisano, ha sottolineato il valore dell’iniziativa e l’importanza della collaborazione con i Comuni di Cinquefrondi e Polistena. “Questo doppio appuntamento rappresenta un’occasione importante per il nostro Istituto – commenta la Dirigente Scolastica del Liceo, Carmela Lucisano – perché permette ai nostri studenti dell’indirizzo Musicale e Coreutico di presentare all’esterno il lavoro svolto quotidianamente nelle aule e nei laboratori”.

La dirigente ha inoltre espresso il proprio ringraziamento alle amministrazioni comunali che hanno sostenuto il progetto attraverso il patrocinio concesso, evidenziando il ruolo fondamentale della collaborazione tra scuola e istituzioni per promuovere iniziative educative e culturali rivolte al territorio. “Ringrazio i Comuni di Cinquefrondi e Polistena per la fondamentale collaborazione e per il patrocinio concesso. Rivolgo un caloroso invito ai cittadini e alle famiglie di entrambi i territori a essere presenti per sostenere e applaudire i nostri ragazzi”.

Con questi due appuntamenti il Liceo “G. Rechichi” conferma dunque la volontà di aprirsi sempre di più al territorio, offrendo agli studenti spazi concreti per esprimere capacità, creatività e passione. Le piazze e gli anfiteatri diventano palcoscenici di formazione e partecipazione, in cui il percorso scolastico incontra la comunità e restituisce alla cittadinanza il valore dell’impegno quotidiano dei giovani.