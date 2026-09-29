Il “Jerace – Capoluogo Brogna” di Polistena si conferma “Cambridge – Preparation Centre”

“È con grandissima soddisfazione che possiamo comunicare che, anche per quest’anno scolastico, il nostro istituto sarà “Preparation Centre” per tutti gli studenti che intenderanno conseguire le certificazioni linguistiche Cambridge”“. È quanto afferma la Dirigente Scolastica Maria Tigani a margine del rinnovo, anche per il corrente anno scolastico, della partnership con “Cambridge – English Qualifications”.

“Già dal 2008 la scuola ha iniziato a somministrare i corsi per la preparazione dei ragazzi al conseguimento delle certificazioni linguistiche. Una prassi consolidata – continua la DS – che, è bene ricordare, nel 2013 ha visto l’upgrade in Preparation Centre“.

Il “Preparation Centre”, coordinato dalla prof.ssa di lingua inglese Concetta Marafioti, aggiunge, dunque, un’ulteriore tassello all’offerta formativa dell’istituto, in questo caso per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. “L’ennesimo rinnovo della partnership con Cambridge – conclude la Dirigente – ci spinge a fare sempre meglio

per poter offrire una formazione ed un’istruzione di qualità per i nostri ragazzi“.