Il Crotone fallisce il rigore del ko e viene rimontano: 2-2 amaro a Monopoli | CLASSIFICA

Il Crotone rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. In sei gare giocate, sono arrivate 3 sconfitte e 3 pareggi. L’ultimo, quello del pomeriggio odierno, particolarmente amaro. Gli “Squali” vanno due volte avanti nel punteggio ed entrambe le volte si fanno rimontare. Nel mezzo un penalty sbagliato che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. Gara che si era messa subito bene per i calabresi grazie alla rete di Zunno al 14′. Al 31′ pari di Olivieri, ma appena 6 minuti dopo, al minuto 37′, Musso ha siglato il gol dell’1-2 che ha permesso al Crotone di chiudere in vantaggio la prima frazione di gara.

Match in discesa per i calabresi che al 57′ hanno avuto l’occasione di mettere in ghiaccio la gara con un tiro dagli 11 metri: Musso ha però fallito la doppietta personale. Per la dura legge del “gol sbagliato, gol subito”, appena 7 minuti dopo Cerretti ha siglato la rete del 2-2, punteggio con il quale è terminata la gara. Finale amaro per il Crotone che rimane sul fondo della classifica.

Resta ancora in segno meno in classifica: dal -6 iniziale, i calabresi sono a -3, una condizione da cambiare al più presto non solo psicologicamente, ma anche per evitare di veder aumentare il gap con le dirette concorrenti alla salvezza.

Risultati Serie C Girone C, 5ª Giornata

Sabato 19 settembre

Ore 14.30

Cosenza-Scafatese 1-1

Sorrento-Bari 1-2

Ore 17.30

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Savoia-Casarano 1-1

Ore 20.30

Altamura-Picerno 2-1

Catania-Barletta 0-0

Salernitana-Giugliano 1-0

Domenica 20 settembre

Ore 14.30

Monopoli-Crotone 2-2

Ore 15.00

Inter Under 23-Foggia

Ore 17.30

Potenza-Cavese

Classifica Serie C Girone C

Sorrento 15 Bari 13 Casertana 12 Potenza 10* Audace Cerignola 10 Casarano 10 Picerno 9 Salernitana 9 Monopoli 8 Catania 7 Barletta 7 Catania 7 Barletta 7 Scafatese 7 Inter U23 7* Altamura 7 Savoia 6 Cavese 5* Foggia 5* Giugliano 4 Cosenza 2 Crotone -3 (-6)

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie C girone, 6ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 14.30

Crotone-Salernitana

Ore 17.30

Bari-Cosenza

Picerno-Audace Cerignola

Ore 20.30

Cavese-Savoia

Domenica 27 settembre

Ore 12.30

Barletta-Potenza

Casertana-Catania

Ore 14.30

Giugliano-Inter Under 23

Ore 17.30

Scafatese-Altamura

Ore 20.30

Casarano-Monopoli

Foggia Sorrento